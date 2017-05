Comenzó el juicio contra Mario Díaz por el femicidio de Valeria Palma

El tribunal lo integran los jueces Daniela Alejandra Arcuri, Mariano Nicosia y Raquel Tassello. Este lunes se dio inicio al juicio oral y público contra Mario José Díaz, el acusado por el asesinato a golpes de martillo y 24 puñaladas de su pareja, Valeria Palma.





En la causa trabajó la fiscal general, Mónica García, quien oportunamente prestó conformidad para que el acusado sea examinado por el Cuerpo Médico Forense.





Hay que recordar que el crimen ocurrió el 27 de agosto del año pasado, aproximadamente a las 23:20. El escenario criminal fue el interior de la habitación que ocupaba la pareja en un inquilinato ubicado sobre la calle Ignacio Rucci, en el barrio Máximo Abásolo.





Unos minutos antes del violento episodio se produjo una discusión entre la pareja y en ese momento el imputado tomó un martillo con el cual comenzó a golpear salvajemente a la víctima.





Los gritos alertaron a los vecinos y fue el dueño del inquilinato quien acudió en primer lugar. Allí le quitó el martillo a Díaz, pero este siguió agrediendo a la mujer con un cuchillo, con el cual le provocó múltiples heridas en el rostro, pérdida de masa encefálica y 24 lesiones punzo cortantes en el tórax y abdomen.





Palma falleció como consecuencia de un shock hipovolémico irreversible producido por las múltiples heridas.





Durante el control de detención de Díaz, la Fiscalía calificó el caso como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido contra una mujer y perpetrado por un hombre, femicidio”.





En la audiencia preliminar de juicio, el acusado dijo que no recuerda nada. "No lo hice queriendo, no se merecía que le pague de esa manera".