El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 16 abril 2017 Comenzó el operativo Sampaoli El titular afista mantuvo una reunión con Fernando Baredes, el abogado de Jorge Sampaoli, para oficializar el ofrecimiento de la AFA al actual entrenador del Sevilla para que sea el nuevo director técnico de la selección argentina.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, se entrevistó ayer con el representante del DT Jorge Sampaoli en el hotel donde se hospedó en Barcelona, pese a que negó la reunión minutos antes de embarcar el vuelo de regreso a Buenos Aires.

El encuentro entre Tapia y el abogado Fernando Baredes en el hotel Arts de la ciudad condal era el paso necesario para oficializar el ofrecimiento de la AFA al actual entrenador de Sevilla para que sea el sucesor de Edgardo Bauza al frente del seleccionado argentino.

En el Aeropuerto de El Prat, el presidente de AFA le negó a Télam la reunión, insistió que su estadía en Barcelona fue "sólo para ver a (Lionel) Messi, pero su discurso fue desarticulado por las imágenes de televisión que mostraron a Baredes ingresar al hotel Arts.

El propio abogado, en declaraciones al diario ABC de Sevilla, había también desmentido el jueves un posible cónclave con Tapia y argumentado que su estancia en Gerona -ciudad distante a unos 100 kilómetros de Barcelona- era para acompañar a su hijo en un torneo de fútbol este fin de semana.

De acuerdo con la información que trascendió a la prensa, Tapia ofreció al agente de Sampaoli un contrato por un año, hasta el Mundial de Rusia 2018, con extensión automática hasta el Mundial de Qatar 2022.

Sabemos que no tuvo contacto directo con Sampaoli, pero sí con su abogado, le dijo Télam a Tapia, quien insistió en negar su encuentro con Barredes: "No me reuní con nadie, solo vine a verlo a Messi", contestó.

"Nunca existió la posibilidad de reunirme con Sampaoli acá, no hay que apurarse ni volverse loco con este tema. Elegir a un entrenador es una decisión importante porque será para que dirija lo que resta de las Eliminatorias y si clasificamos también el Mundial", había aclarado antes Tapia, quien prefirió no revelar más detalles debido a que el ex entrenador del seleccionado de Chile tiene contrato vigente con el Sevilla hasta junio de 2018 pero con cláusula de salida a mediados de este año.

"Jugamos en junio recién", dijo, sonriente, cuando se le preguntó si Sampaoli era el Plan A, B y C de la AFA, o había alguien más.

En caso de confirmarse la llegada Sampaoli, su debut al frente de la Selección sería en el amistoso del 9 de junio ante Brasil, en Melbourne, Australia, y cuatro días después en Singapur contra el equipo local.

La primera prueba de fuego, no obstante, está marcada para el 28 de agosto frente a Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas para Rusia 2018.

Para ese entonces, no contará con el capitán del seleccionado argentino, quien sólo cumplió una de las cuatro fechas de sanción que recibió por insultar a un juez asistente en el partido con Chile, el pasado 23 de marzo, por las Eliminatorias Sudamericanas.



