Comienza el Federal B: así se reforzaron los equipos locales

Este fin de semana comenzará el tan esperado torneo federal en la Región Patagónica para los equipos de Comodoro. Jorge Newbery, el equipo que dirige "Coco" Bersán, tendrá libre en esta primera fecha pero promete pelear el pase a la próxima ronda.

Alejandro "Coky" Aynol, Mauro Villegas, Lucas Reynoso y Eric Castro serán los jugadores que comandarán el ataque "Aeronauta", confirmando que el equipo de la "Loma" buscará pelear el torneo.

También se sumaron Bruno Elorrieta y Mariano Rivera, procedentes de Florentino Ameghino.

Este sábado, Huracán de Comodoro recibirá en el Estadio Municipal a la Comisión de Actividades Infantiles desde las 15 horas. Ambos equipos incoporaron nuevos jugadores y pelearán un pase a la próxima etapa del Federal B.

Por el lado del "Globo", el equipo del "Gato" Montesino, se encuentra puliendo su idea futbolística junto a los jugadores que llegaron a la institución como Lucio Barroca y Cristian Lezcano, quienes se sumaron este último mes. Recordamos que también se encontraban en el club Milton Blanco y Tobías Gorosito.

La CAI contará con la base de juveniles que viajaron a Italia hace menos de tres meses, pero también sumaron la jerarquía y los goles de Franco Erro, ex Jorge Newbery y Deportivo Sarmiento y también a Oscar Marchant, quien se encontraba en Ameghino y se enfocará solo a su carrera deportiva en esta etapa.

Además, anotaron en la lista de buena fe a Jorge "Coco" Gaitán y Nelson Seguel, ambos volvieron al club en los últimos días luego de su paso por Cipolletii.

En Caleta Olivia también hay caras conocidas y ambos equipos locales se enfrentaran este domingo. Olimpia Jrs tendrá al ex jugador e ídolo de Huracán de Comodoro en la mitad de la cancha, Martin "Chileno" Subiabre. Por el lado de Estrella Norte, Gustavo "Cata" Farias, ex Jorge Newbery, le sumará la experiencia necesaria a este equipo que luchará por un lugar entre los primeros lugares.

1ra. fecha

OLIMPIA JUNIORS vs. ESTRELLA NORTE

C.A.I. vs. HURACAN

LIBRE: JORGE NEWBERY



2da. fecha - 23/07/17

HURACAN vs. OLIMPIA JUNIORS

ESTRELLA NORTE vs. JORGE NEWBERY

LIBRE: C.A.I.