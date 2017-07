Comienza la 4ª edición de la Feria Internacional del Libro

Finalmente llegó el día tan esperado para los amantes de la cultura , el arte y la lectura. Hoy en el Centro Cultural quedará inaugurada la 4ª edición de la Feria Internacional del Libro que organiza la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Serán 14 actividades en una extensa jornada.A las 10, la feria quedará abierta en forma oficial. Será en el Centro Cultural. Sin embargo, la primera actividad cultural tendrá lugar en el Centro de Información Pública (CIP). En la planta baja, a esa misma hora quedará inaugurada la muestra de pintura y poesía "Un viento vientre", a cargo de César Barrientos y Jorge Spíndola. Y en forma paralela se inaugurará la muestra "EnNosOtras", con textos de Mariana Heredia y fotografías de Amelia Delfino.Una hora después llegará la primera presentación de un libro. Verónica Madeira, en el CEPtur expondrá su obra "Me chupa un huevo".A las 13:30, en tanto, tendrá lugar el Acto Oficial de Apertura de la 4ª Feria Internacional del Libro, denominada "Mujer". Será en el Centro Cultural con la presencia de autoridades.Y media hora después, en el Museo Ferroportuario, tendrá lugar el primer taller: "Voces femeninas en Patagonia. Técnicas de la Apariencia", a cargo de Carlos Pérez.Las actividades continuarán en el Centro de Información Pública con la charla "Experiencia Audioteca para las escuelas", y a las 15, en el Austral Hotel, se realizará una charla abierta titulada "Socios de la lectura" a cargo de Ricardo Mariño.Los talleres continuarán con el espacio "Los adolescentes y los libros" que tendrá lugar a las 17 en el aula vidriada del CIP, a cargo de Claudia Cadenazzo. A esa hora también se inaugurará la muestra "Habitadas por ellas" en la sala de exposiciones del Centro Cultural.EL CIERRE CON FELIPE PIGNATras una larga jornada de talleres y exposiciones, a las 18 continuarán las presentaciones de libros de esta primera jornada. Carlos Nacher lucirá en el CEPtur la novela "17 horas". Media hora después será el turno de Jorge Oriola con su libro "Presa Futaleufú. Entre cipreses y aluminio".La tarde continuará en el Museo Ferroportuario con la presentación del libro e inauguración de la muestra "Así soy: Mujer en Patagonia", de María Laura Morón. Y luego, a las 19:30, en el auditorio del Centro Cultural, Raúl Muriete presentará su libro de poesías y relatos: "No me llames hasta que yo te escriba".La primera jornada de la 4ª edición de la feria, que reunirá a casi 400 hacedores culturales en 11 días, concluirá con la charla "¿Qué leían Belgrano, Moreno y San Martín?", a cargo del historiador Felipe Pigna, quien se presentará en el Lucania Palazzo Hotel.