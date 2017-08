Comisión Interamericana le pedirá respuestas al Estado por el paradero de Santiago Maldonado

El caso de Santiago Maldonado está en la mira de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así lo confirmó su titular, Francisco Eguiguren. "Hemos recibido pedidos de medidas cautelares, hemos analizado el caso y hay una resolución, que primero se notificará al Estado argentino", aseguró.

Eguiguren manifestó que el documento pedirá al Estado que realice las actuaciones necesarias para que Maldonado aparezca con vida y destacó que Argentina es pasible de recibir una sanción si no cumple con el pedido de la CIDH, pero que primero "tiene que investigar la Justicia interna y determinar qué pasó con esa persona. Recién ahí se puede apelar ante la Comisión, si se considera que no existieron las garantías del debido proceso".

"A nivel interamericano se analizan las responsabilidades de los estados por las actuaciones de sus funcionarios, no de autores materiales de un delito, pero esperamos que no haya que llegar a esa instancia", agregó.

Por otro lado, el hermano de Santiago, Sergio, ayer volvió a cuestionar a Gendarmería Nacional. "No hay dudas de qué fue lo que le pasó a Santiago. Supuestamente lo están buscando. La realidad es que a 18 días de su desaparición no tenemos nada y como la causa está bajo secreto de sumario, no sabemos mucho más de lo que puedan saber ustedes. Lo único que nos importa es que aparezca", consideró.

Tras la difusión de imágenes televisivas que muestran el operativo que realizó Gendarmería contra miembros de la comunidad mapuche de Cushamen, el último lugar donde habría estado Santiago antes de desaparecer, Sergio manifestó: "Entiendo que ese video salió de la misma Gendarmería. En el video se ve todo lo que los testigos declararon. No hay dudas que fue una desaparición forzada".

Hay que recordar que el viernes se llevó a cabo un nuevo allanamiento en el Escuadrón 37 de Gendarmería Nacional en la localidad de José de San Martín, donde se secuestró el libro de guardia, computadoras y teléfonos celulares.

Este operativo permitió completar los peritajes en tres cuarteles de la fuerza, con el 36 de Esquel (Chubut) y el 35 de El Bolsón (Río Negro), en la búsqueda de Santiago Maldonado.