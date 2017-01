Como en 2013

Con el del remisero Fernando Schmidt ya se produjeron seis homicidios en el primer mes de 2017, un registro que no se producía desde 2013. Ahora ambos años aparecen como los más trágicos en lo que va del siglo.

El primer hecho trágico de este año se registró el viernes 13 de enero a las 23:50 cuando los hermanos Maximiliano y Nicolás Subiabre comenzaron una violenta pelea que culminó con la muerte del último. La autopsia determinó que el cuerpo de Nicolás presentaba escoriaciones en la zona de la cabeza y en sus brazos, lo cual confirmaba la pelea previa al desenlace fatal.

No obstante, Maximiliano, sospechado del crimen, declaró en la audiencia de control de detención: "yo no cortaría a mi hermano, y no lo hice".

El segundo crimen fue el de Rubén Víctor Mellado, de 32 años, quien permanecía internado desde el miércoles 4 de enero tras ingresar a la guardia del Hospital Regional con 17 puntazos en la zona del toráx y quemaduras en la espalda. Después de 15 días de agonía, falleció el jueves 19. No hay detenidos ni sospechosos.

El tercer asesinato tuvo como protagonista a Teófilo Morales, de 61 años, quien en la madrugada del 20 de enero se encontraba junto a su esposa durmiendo cuando escucharon golpes en la puerta de su vivienda de Km 5.

Morales se levantó y fue sorprendido cuando salía de su habitación. Solo alcanzó a preguntar "¿qué pasa, muchachos?" cuando sin responderle los delincuentes le efectuaron dos disparos. Tampoco hay detenidos por este caso.

El cuarto homicidio del año ocurrió el mismo viernes 20. A las 23:20 falleció el joven de 27 años Jhon José Blas Gutiérrez, quien poco antes había sido herido de bala en el comercio de sus padres ubicado en el barrio Moure. En este hecho hay dos detenidos y hoy a las 19 habrá una marcha en su memoria para exigir justicia. A la misma se sumarán los remiseros, para reclamar lo mismo tras el crimen de ayer a la madrugada.

Esta lista negra se completa con Débora Martínez, de 28 años, quien fue asesinada a golpes en su precaria vivienda del barrio Próspero Palazzo en los primeros minutos del viernes 27. Por este suceso fue detenido su novio, Nelson Aguilante, a quien le dictaron tres meses de prisión preventiva.