¿Cómo prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono?

Con el objetivo de evitar los incidentes que se generan por la inhalación de Monóxido de Carbono, un gas altamente tóxico que se produce a través de la combustión de las fuentes de calor, el Ministerio de Salud del Chubut, a través de la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología, difundió las principales medidas de prevención que la población debe seguir ante la llegada de las temperaturas bajas que anticipan el frío del invierno.

Las recomendaciones de la cartera sanitaria provincial, para prevenir estas intoxicaciones son: no colocar el calefón en el baño, pues la deficiente ventilación de este artefacto puede ocasionar un incidente; no utilizar las hornallas de la cocina ni el horno para calentar la casa, ya que no fueron diseñados para funcionar como calefactores y la llama consume el oxígeno del ambiente; y hacer verificar periódicamente la ventilación de los artefactos del hogar por un instalador matriculado.

Asimismo, se informó que en caso de calefaccionar con estufas infrarrojas, es fundamental ventilar bien los ambientes, ya que las mismas consumen mucho oxígeno y se pueden producir intoxicaciones; mientras que para los espacios cerrados es conveniente utilizar estufas de tiro balanceado y que tengan sellos de aprobación.

GAS ALTAMENTO TÓXICO

El Monóxido de Carbono es un gas altamente tóxico para personas y animales, que en los hogares se produce a través de todo artefacto usado para quemar algún combustible (gas, petróleo, carbón) que funcione mal o que se encuentre en ambientes mal ventilados.

Este gas afecta el organismo humano cuando ingresa al cuerpo a través de las vías respiratorias y, sin irritar la nariz ni los ojos, pasa a la sangre, donde ocupa el lugar del oxígeno.

La presencia de monóxido de carbono en el ambiente se puede reconocer por la coloración amarilla o naranja de la llama, en lugar del azul habitual; y la aparición de manchas, tiznados o la decoloración de los artefactos en uso.

Cabe destacar que se trata de un gas que se mezcla con el aire y es muy difícil de reconocer porque no tiene color, ni olor ni sabor.

SÍNTOMAS

Por otra parte, el Ministerio de Salud del Chubut hizo saber que los primeros síntomas de intoxicación por Monóxido de Carbono son: fuertes dolores de cabeza, náuseas, vómitos, zumbido en los oídos, impotencia muscular o somnolencia.

Frente a este cuadro, es fundamental procurar que el intoxicado respire aire fresco y llamar de inmediato al teléfono de Emergencias Sanitarias (107).