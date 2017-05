El Patagónico | Regionales - 11 mayo 2017 Cómo votaron los diputados y senadores por Chubut

Nancy González del Frente para la Victoria y Alfredo González Luenzo votaron ayer en forma afirmativa la ley que excluye a genocidas y represores del beneficio del 2 por 1. El restante senador por Chubut, Mario Pais, estuvo ausente por viaje oficial. En la Cámara de Diputados, que el martes había dado la media sanción a la iniciativa, los tres diputados chubutenses que estuvieron presentes, Santiago Igon, Ana Llanos del FpV y Jorge Taboada, de Chubut Somos Todos, acompañaron la ley. Nelly Lagoria y Sixto Bermejo, del PACh, estuvieron ausentes.

En el Senado, con la participación de dos de los tres senadores por Chubut, Alfredo González Luenzo (Chubut Somos Todos) y Nancy González (Frente para la Victoria), se aprobó ayer la ley que deja fuera del beneficio penal del 2 por 1 a los genocidas y represores.

La ley, que había recibido la media sanción de Diputados el martes, fue aprobada por la unanimidad de los 56 senadores presentes. Mario Pais, de viaje oficial a China, fue uno de los 16 legisladores ausentes.

En su exposición en el Senado, Nancy González indicó que la mayoría de los argentinos "eligió el camino de la justicia a los genocidas. Son solo unos pocos los que sostienen, aún hoy, la impunidad y el perdón a quienes torturaron, desaparecieron y secuestraron bebés", sostuvo.

"La interpretación que los jueces Rosatti, Highton de Nolasco y Rosenkrantz (que habían aprobado el beneficio para los genocidas en la Corte Suprema) han hecho para llegar este fallo es cuanto menos incomprensible", agregó para luego criticar "la demora que ha tenido la pronunciación del señor presidente, Mauricio Macri, sobre este increíble retroceso en materia de derechos humanos."

La senadora del FpV realizó también una enérgica reivindicación de los organismos de derechos humanos, especialmente de Madres y Abuelas de la plaza de mayo, cuya titular, Estela Carlotto, acompaño la sesión en la Cámara alta.



"LAS VERDADERAS

RECONCILIACIONES"

"Sólo con verdad, con Justicia podemos avanzar en los temas que he señalado y en los que realmente tenemos que trabajar como parte de la reconciliación", apuntó el senador Luenzo, de Chubut Somos Todos, quien consideró que el fallo de la Corte forma parte de la política negacionista que impulsa el Gobierno nacional y que es "condenada por el pueblo y la sociedad en su conjunto".

"Tal vez tenga que ver con esta política de la reconciliación cuando se mencionan ´los curros de los Derechos Humanos´, `un 24 de marzo que puede caer en cualquier momento´ o `la cantidad de desaparecidos en la República Argentina´. Por eso es tan difícil entender e interpretar cuál ha sido el propósito, la idea y el objetivo que persigue este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", manifestó.

"Lo saludable es esta reacción, es este posicionamiento político que se da a través del Congreso con este rechazo al fallo y con una interpretación técnico- jurídica, que en realidad es innecesaria, cuando la Justicia actúa en función de un contexto social que evidentemente a partir de este fallo muestre a la Justicia totalmente divorciada. Hay cosas para rescatar y cosas para condenar de esta situación que estamos asistiendo a partir de este debate" agregó.

Para finalizar, Luenzo, sostuvo que el fallo no puede inscribirse dentro de una buscada reconciliación que, dijo "va por otro lado, la grieta va por otro lado, y lo que hoy podemos decir entre todos y en este aprendizaje cotidiano que hacemos todos los argentinos y particularmente desde la responsabilidad que a cada uno nos corresponde en el Estado, es construir a partir de este tipo de posicionamientos y poner en valor las verdaderas reconciliaciones que han sido reconocidas a nivel internacional que son las políticas de Derechos Humanos. Sólo con verdad, con Justicia podemos avanzar en los temas que he señalado y en los que realmente tenemos que trabajar como parte de la reconciliación".



TRES DE LOS CINCO DIPUTADOS

La media sanción que el proyecto de ley ya había tenido el martes en la Cámara baja, contó con el apoyo de 211 diputados y un solo voto negativo del polémico Alfredo Olmedo de Salta y varias ausencias, entre ellas la de los dos diputados nacionales por el Partido de Acción Chubutense (PACh), Nelly Lagoria y Sixto Bermejo.

Santiago Igon y Ana Llanos, del Frente para la Victoria y Jorge Taboada, de Chubut Somos Todos acompañaron la ley. Para Taboada el dirigente camionero, el fallo de la Corte fue "una aberración"

La iniciativa fue consensuada por todos los bloques parlamentarios y establece que el beneficio no deberá ser aplicable a "conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra"





