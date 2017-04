Comodorenses midieron su potencial en el triatlón XTerra

Ezequiel Villata (30/35), Facundo Jaramillo (20/24); Pablo Marcos (45/49); Marcos Hernández (30/34) y Marcelo Hernández (45/49) fueron parte del equipo de comodorenses que tomaron parte del triatlón "XTerra" que se desarrolló el pasado sábado en la provincia de San Juan sobre una distancia de 1500 metros de natación; 30K de ciclismo de montaña y 10K finales de pedestrismo. Todo en una geografía irregular que exigió al doble a los 150 participantes que se encontraron con una competencia de pruebas combinadas distinta.

"XTerra es una marca internacional de diversas competencias, porque no solo se compitió en triatlón, sino que los días posteriores hubo otras pruebas como ciclismo de montaña donde Adrián 'Paco' Parada (de la ciudad santacruceña de Perito Moreno) finalizó entre los diez primeros en su categoría", comentó Ezequiel Villata a El Patagónico.

Con la impronta de sumar, Villata sumó su adhesión junto al resto de los atletas de elite de la capital petrolera para viajar y compartir en comunidad.

"Se trata de sumar, Comodoro tiene muy buenos exponentes en diversas disciplinas. Y por ahí como ciudad pasamos desapercibidos adónde vamos porque cada uno iba por su cuenta. Esta vez nos pusimos de acuerdo y fuimos todos juntos, que creo que es la mejor manera de motivar", se sinceró el triatleta que está pronto a ser padre y que reconoció que la insistencia de Pablo Marcos fue fundamental para competir.

Con 32° grados de calor, y en un recorrido exigente, la competencia otorgaba la clasificación al Mundial de XTerra al primer puesto de cada categoría.

"Pese a no haber competido en un nivel de esta naturaleza, creo que anduve muy bien. Y en principio había cerrado un tercer puesto en mi categoría. Aunque luego de anunciarlo por los parlantes, cuando iba a subir al podio me dijeron que ese lugar correspondía a un brasilero que había perdido su chip, pero que me había ganado por 10''. La verdad eso me dejo muchas dudas. Pero el resto de los chicos también hicieron un papel destacado, aunque ninguno de nosotros obtuvo el primer puesto", describió.

Con un balance positivo, el grupo se prepara para volver a volver a competir en una nueva edición de "XTerra" el sábado en Santiago, la capital chilena, en un nuevo intento clasificar primero en la categoría y acceder al Mundial.