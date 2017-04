El Patagónico | Regionales | CORREDOR BIOCEANICO - 30 marzo 2017 Comodoro busca reinstalar el Corredor Bioceánico en la agenda binacional Chubut participará hoy y mañana en la XXVI reunión del Comité Binacional de Integración Austral que se desarrollará en El Calafate, donde se buscará poner en agenda la necesidad de terminar la pavimentación del corredor bioceánico que comunica Comodoro Rivadavia con la localidad chilena de Puerto Chacabuco, un proyecto que no es considerado prioritario por el Gobierno nacional.

El vicegobernador del Chubut, Mariano Arcioni, participará en la XXVI reunión del Comité de Integración Austral, que se desarrollará hoy y mañana en la localidad santacruceña de El Calafate, con la presencia de representantes gubernamentales de distritos patagónicos de Argentina y Chile.

En la agenda del Comité no figura la pavimentación del tramo de la ruta Nacional 260 que conecta el cruce de la ruta Nacional 40 con el paso fronterizo del Hito 50, cuya realización fue descartada por el ministro de Transporte de Nación, Guillermo Dietrich, cuando estuvo en Comodoro Rivadavia 15 de marzo para una reunión del Plan Patagonia. Ese anuncio generó una reacción de reclamo por parte del municipio comodorense y de distintos sectores de la sociedad.

El senador nacional Alfredo González Luenzo de Chubut Somos Todos, junto con referentes de la actividad gastronómica y hotelera de Comodoro Rivadavia, como Gabriela Zuñeda y Antonio Roqueta, viajarán a la localidad santacruceña para generar la discusión en torno a la obra.



LUQUE Y CONCEJALES NO VIAJAN



El viceintendente Juan Pablo Luque y concejales de todos los bloques iban a participar de las jornadas pero ayer, en función del alerta de tormenta en esta ciudad y de la situación de emergencia que podría generarse en el ejido, se decidió suspender el viaje.

La falta de invitación formal y oficial por parte de Cancillería Argentina también terminó de disuadir a Luque, que ayer por Radio Del Mar insistió "en la necesidad de que el Gobierno nacional entienda la importancia de esta obra (por el Corredor Bioceánico), tanto para la ciudad como para toda la región. Lamentablemente no fuimos invitados, pero seguiremos insistiendo desde donde podamos para lograr el cambio de criterio", sostuvo en diálogo con Radio Del Mar.

"Tuvimos que discutir bastante con Cancillería para lograr ser tenidos en cuenta, así que vamos a estar en defensa de los temas de Comodoro y de la región. El Corredor Bioceánico es una obra que debe concluirse, y es lo que plantearemos en el debate. Queremos que la próxima reunión del Comité se haga en Comodoro", adelantó Luenzo.



LA AGENDA



Los temas a tratar durante el encuentro comprenden el Plenario de Facilitación Fronteriza que incluirá las comisiones de Facilitación Fronteriza, además de las subcomisiones de Migraciones, Aduanas, de Temas Fito Zoosanitarios, de Coordinación y Cooperación Policial y de Temas Marítimos.

También deliberarán las comisiones de Derechos Humanos, Mujer e Igualdad de Oportunidades; de Trabajo; de Infraestructura y Transporte; de Protección Civil; de Cooperación Judicial; de Diálogo Político; de Educación, Ciencia y Tecnología, y de Salud, Deportes y Recreación.

La comisión de Pesca, Recursos Naturales y Medio Ambiente tratará, entre otros temas, la revisión de protocolos y acuerdos vigentes de ayuda recíproca para la protección de los ecosistemas patagónicos contra los incendios forestales con las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Se realizará, además, en el marco del debate de la gestión ambiental un intercambio sobre gestión de residuos peligrosos, principalmente en la actividad hidrocarburífera, así como el planteamiento de una estrategia regional vinculada al Cambio Climático.

También se evaluarán el desarrollo de la pesca artesanal y de altura, así como la certificación del secado de madera en el marco del tratamiento de la temática de Desarrollo Forestal.

Otras comisiones que sesionarán son: Comercio, Producción y Turismo; Minería, Energía e Hidrocarburos y de Desarrollo Social.



