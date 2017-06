El Patagónico | Deportes | FUTBOL DE SALON - 12 junio 2017 Comodoro debutó con una victoria sobre Corrientes en el Argentino A La selección mayor dirigida por Oscar Soto y Luis Ramos ganó 2-0, con goles de Sebastián Cárcamo y Aníbal Núñez, en uno de los partidos correspondientes a la primera fecha de la zona B. Hoy, los comodorenses se enfrentarán a Metropolitana.

La selección mayor de Comodoro Rivadavia venció 2-0 a su par de Corrientes, en el inicio de la Zona B del XL Torneo Argentino A de Selecciones Mayores de fútbol de salón que se disputa en Ushuaia. Sebastián Cárcamo y Aníbal Núñez marcaron los goles en el primer tiempo, para un elenco comodorense que mereció más goles, pero mostró solidez defensiva, recambio y muchas variantes.

Comodoro Rivadavia comparte la Zona B con Corrientes, Metropolitana, y nada menos que el anfitrión y último subcampeón, Ushuaia.

Por la Zona A, al cierre de la presente nota, Formosa le había ganado 8 a 4 a Paraná, en tanto que tras el acto inaugural, el plato fuerte de la jornada sería el choque entre Ushuaia y Metropolitana, por la zona de Comodoro; Tucumán y Posadas cerraban el día y la Zona A, que tuvo como equipo libre al campeón Mendoza.

La selección dirigida por Luis Ramos y Oscar Soto inició con Alejandro Soto en el arco, Aníbal Núñez en el poste, Luciano Vargas y Sebastián Cárcamo en los extremos y el pivote Leandro Hourcade. Tras algunos minutos de mucha intensidad y presión, Corrientes trató de salir, pero nuevamente cedió ante la iniciativa de los comodorenses, que ganaron aún más precisión con el ingreso del pivote Ariel González. De esa manera, tras una buena jugada colectiva, Aníbal Núñez pudo entrar en zona de tiro y asistió a Sebastián Cárcamo para el primer grito.

Solo once segundos más tarde, un robo en mitad de cancha le permitió a Pelé Núñez facturar mano a mano, con una contundente definición de cara interna.

Con la ventaja, el elenco chubutense mostró mucha solidez, hubo espacios aunque faltó claridad en el toque final. Tanto en el cierre del primer tiempo como en todo el complemento, el entrenador Luis Ramos metió mano al banco, y les dio confianza a varios debutantes que lo hicieron en gran forma, como Brian Díaz, Cristian Chiguay, Gabriel Dodds y Christian Pérez, además del arquero Facundo Mansilla, que cerró el juego los últimos diez minutos.

Buen recambio y un rendimiento parejo, a la espera de cruces más que importantes, como serán el partido de hoy ante Metropolitana (20:00), y la presión que significará jugar mañana (22:00) ante el anfitrión.



PANORAMA



AYER – 1ª FECHA ZONA A

- Formosa 8 / Paraná 4.

- Tucumán vs Posadas (jugaban al cierre de esta edición).

- Libre: Mendoza.



AYER – 1ª FECHA ZONA B

- Comodoro Rivadavia 2 / Corrientes 0.

- Ushuaia vs Metropolitana (jugaban al cierre de esta edición).



HOY – 2ª FECHA ZONA A

- Posadas vs Formosa.

- Tucumán vs Mendoza.

- Libre: Paraná.



HOY – 2ª FECHA ZONA B

- Comodoro Rivadavia vs Metropolitana.

- Ushuaia vs Corrientes.



MAÑANA – 3ª FECHA ZONA A

- Tucumán vs Paraná.

- Posadas vs Mendoza.

- Libre: Formosa.



MAÑANA – 3ª FECHA ZONA B

- Corrientes vs Metropolitana.

- Comodoro Rivadavia vs Ushuaia.



MIERCOLES – 4ª FECHA ZONA A

- Tucumán vs Formosa.

- Paraná vs Mendoza.

- Libre: Posadas.



MIERCOLES

- Libre Zona B.



JUEVES – 5ª FECHA ZONA A

- Posadas vs Paraná.

- Formosa vs Mendoza.

- Libre: Tucumán.



JUEVES

- 1° vs 4°.

- 2° vs 3°.



VIERNES

- Semifinales.



SABADO

- Tercer puesto y final.



