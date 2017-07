El Patagónico | Deportes | BASQUETBOL - 07 julio 2017 Comodoro disputa frente a Lituania una de las semifinales del Mundial de Maxibásquet Los chicos de la "ciudad de los vientos" se encuentran en Europa desde hace una semana y hoy irán por un lugar en la final del certamen. La otra "semi" la jugarán los combinados de Serbia y Estonia.

El equipo de Argentina 'A', que representa a Comodoro Rivadavia en el Mundial de Maxibasquet de Veteranos, disputará hoy desde las 12:00 ante Lituania una de las semifinales en la categoría +35 del certamen que se disputa en la ciudad italiana de Montecatini Terme. La otra "semi" la protagonizarán Serbia y Estonia.

Comodoro, quien terminó la fase clasificatoria como primero del grupo E, viene de vencer en cuartos de final a Perú por 63-58, mientras que los europeos –líderes del C- le ganaron a Brasil 'A' por 70-63.

Argentina, quien se consagró campeón en la Liga Mundial de Costa de Sauipe 2016 –Brasil-, está integrado por once jugadores, de los cuales 8 son comodorenses. En 2016 la mayoría de ellos obtuvo la Liga Mundial, realizada en Costa de Sauipe.

El plantel está conformado por los siguientes jugadores: Rafael Ordosgoyti, Germán Varas, Rodolfo Kindruk, Gustavo Sabella, Gerardo Medina, Walter Arenas, David Scott, Oscar 'Cacho' Chiaramelo, Milton Schneider, Gustavo Morel y Francisco Macho.

Un equipo más heterogéneo lo acompaña disputando el Mundial. Además de los jugadores que vinieron del sur de la Patagonia, el plantel de Comodoro +40 está integrado por jugadores de la Liga de Maxi de la ABZC, como Ariel Desbat y Pablo Rolón, de Oxidados de Zárate, y por jugadores que habitualmente animan los torneos de Maxi de FeBA;NA, como el uruguayo Julián Pau (GEVP) y Alejandro "Alex" Zárate (Victoria).

El equipo está conformado por: Hernán Azpillaga, Carlos Russ, Gerardo Cocha, Diego Poblete. Javier Palma, Marcelo Navarrete, Carlos Martín Domínguez, Mario Eduardo González, Ariel Roberto Desbat, Pablo Martín Rolón, Julián Pau, Daniel Rodríguez, Alejandro Zárate.



OLIMPICO RENOVO CON WILLIAMS Y COSOLITO



Ciclista Olímpico de Santiago del Estero renovó ayer los contratos con los basquetbolistas Justin Williams y Mauro Cosolito de cara a la próxima edición de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

El interno estadounidense hizo una gran temporada en el conjunto santiagueño, al punto que finalizó su performance con 10.7 unidades, 11.6 rebotes y 3.2 tapas por partido, mientras que el base argentino concluyó con 8.6 anotaciones y 1.7 asistencias.

De esta manera, Olímpico se aseguró las continuidades de Williams y Cosolito, que se sumarán a las de Maximiliano Stanic y Federico Van Lacke.

"Estamos en plenas conversaciones con la dirigencia para sacar cosas en claro de las posibles renovaciones o de los jugadores que se alejen, la idea es que se enteren por nosotros y no por la prensa de su situación. Estamos trabajando a destajo, tanto con Oscar (Ledesma Abdala) como José (Gómez Pons) que están al lado mío para todo lo que necesito en la conformación del roster", avisó el entrenador, Hernán Laginestra, en un comunicado oficial de la entidad de La Banda de Santiago del Estero.

Por otra parte, Instituto de Córdoba se aseguró la ficha de Miguel Gerlero, quien ya lleva dos años con esta camiseta, y acompañará al pivote norteamericano Samuel Clancy y al base Gastón Whelan.

La "Gloria" intentará cambiar la cara de la pasada edición, en la que quedó eliminada en la primera ronda de playoffs.

Además, Quilmes de Mar del Plata conservó al alero Enzo Ruiz, una de las figuras de este torneo, según comunicó en su cuenta oficial de Twitter, y además sumó al base Nicolás Ferreyra.

El santiagueño aportó 12.4 tantos, 2.1 recobres y 1.4 pases gol en los 28 minutos y 28 segundos que estuvo en los 58 encuentros.

En consecuencia, los marplatenses tienen en sus filas a Bruno Sansimoni (U23), Eric Flor, Ruiz, Iván Basualdo y Ricky Sánchez y el director técnico seguirá siendo Javier Bianchelli.

Finalmente, el escolta Mateo Bolívar, de último paso por Argentino de Junín, se sumó a Estudiantes de Concordia.

