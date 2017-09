El Patagónico | Regionales | DESAPARICION DE SANTIAGO - 01 septiembre 2017 Comodoro hoy marchará dos veces por la desaparición de Maldonado En Comodoro Rivadavia se volverá a pedir por Santiago Maldonado, quien desapareció en un operativo que Gendarmería Nacional ejecutó el 1 de agosto en una comunidad mapuche de Cushamen. La convocatoria nacional, a un mes de su desaparición, se desdoblará en esta ciudad. La primera manifestación se realizará a las 16 en una plaza de Kilómetro 3 para marchar hasta la sede de Gendarmería. La segunda contará con una concentración a las 17:30 en la plaza de la Escuela 83 y media hora después se marchará por las calles céntricas.

Hoy se cumple un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, quien fue visto por última vez en un violento operativo que llevó a cabo Gendarmería Nacional en la comunidad mapuche de Cushamen.

Es por eso que organizaciones de Derechos Humanos decidieron organizar una nueva convocatoria nacional para hoy y reclamar por la aparición con vida del joven artesano.

En esta ciudad se realizarán dos manifestaciones. La primera es organizada por estudiantes universitarios quienes invitan a los ciudadanos a concentrase a las 16 en la plaza de Kilómetro 3, que se encuentra frente al supermercado La Anónima, donde se realizará una radio abierta. Media hora más tarde, marcharán hacia la sede local de Gendarmería Nacional, frente al Corralón Municipal. Allí se realizará una intervención pacífica en el lugar.

Mientras, la segunda concentración comenzará a las 17:30 en la plaza de la Escuela 83 para movilizarse a las 18 por las calles céntricas.

Hay que destacar que esta es la segunda marcha que se realiza para pedir por la aparición con vida de Santiago ya que la primera fue el 11 de agosto cuando más de 300 personas se movilizaron por el centro de esta ciudad.



IDENTIFICAR Y DETENER



El ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, sostuvo que el oficio original del procedimiento que ordenó el juez federal, Guido Otranto, y que ejecutó de manera violenta Gendarmería en la Lof Resistencia Cushamen, indicaba: "si había oposición, había que identificar a las personas y detenerlas. A raíz de esa orden es que se origina la denuncia de la desaparición de Santiago Maldonado".

El funcionario aseguró que la Policía del Chubut no tuvo ninguna intervención ese día por lo que el Gobierno provincial no puede aportar ningún tipo de pruebas. Sin embargo, Durán sostuvo que desde que se conoció la desaparición de Santiago, el jefe de la Policía, Luis Avilés, se contactó con el Juzgado Federal para ponerse a disposición, poniendo en marcha el protocolo de búsqueda de personas a través de la Policía Judicial de Chubut.

Además, se mostró sorprendido por la convocatoria que le ha hecho la Legislatura para interpelarlo el martes ya que la información que tiene el Gobierno provincial es escasa porque no se intervino en el lugar.





