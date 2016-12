"Comodoro no está en la agenda del Gobierno nacional"

Frente a la actualidad de crisis que vive la industria petrolera, el investigador de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Gabriel Carrizo (foto), sostiene: "estamos atravesando un momento de extrema sensibilidad social donde las autoridades locales y provinciales se están dando cuenta que el Gobierno nacional no tiene en cuenta de las bajas de equipos, la pérdida de empleos, me parece que el Gobierno nacional no mide las consecuencias o no está dentro de su agenda".

Carrizo recuerda: "esta ciudad siempre estuvo atravesada por los ciclos económicos, pero esta vez estamos en una sociedad más compleja porque estamos ante la presencia de un Gobierno (nacional) que no es sensible a las demandas de los trabajadores".

"Se está corriendo la voz sobre cierta flexibilidad laboral y que en los próximos años se reverán los acuerdos laborales entre el sector empresarial y los trabajadores. En consecuencia, estamos en serios riesgos de perder la denominada paz social con todas las implicancias que esto tiene. Esto lo hemos atravesado en los 90 y estamos ante un escenario inimaginable con todo lo que podría pasar con un gran número de desempleados en Comodoro", argumenta.

El investigador advierte que lo que a los trabajadores petroleros les puede pasar es lo mismo que les sucedió a los operarios de la empresa textil Guilford. "Mi papá se jubiló en Guilford y ya tenemos más de 200 personas en la calle y eso se notó en la ciudad. Es una pequeña empresa que deja familias en la calle y se hizo sentir. No me quiero imaginar con la baja de equipos en la industria del petróleo. Me parece que todavía no miden las consecuencias a nivel nacional de lo que podría llegar a considerar. Yo creo que los sindicalistas, las autoridades lo saben y pero el Presidente no y eso es muy preocupante para el país".