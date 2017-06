Comodoro RC cierra un ejercicio a puro crecimiento institucional y deportivo

Hoy se llevará a cabo la Asamblea Ordinaria de Comodoro Rugby Club, donde la gestión 2015-2016, encabezada por Alejandro Geoffroy, pondrá a consideración de los socios todo lo actuado por la Comisión Directiva en el último bienio.

Con el objeto de fortalecer tanto los objetivos del club, como así también el desarrollo deportivo del hóckey y del rugby, durante estos dos últimos años la institución se enfocó principalmente en la ejecución de obras de gran importancia; pero sin descuidar los otros ejes, tanto sociales como deportivos.

Es así que entre 2015 y 2016 se inauguraron obras de gran valía. Una de ella es la cancha 2 de rugby, inaugurada en octubre del año pasado gracias al esfuerzo de sus asociados. La misma cuenta con cerco perimetral, césped natural y riego automatizado. De esta manera, el "Coirón" se convirtió en el primer club de la zona en contar con dos canchas de césped natural, lo que le permite duplicar la actividad.

El hóckey se vio beneficiado con el sistema de iluminación para la cancha, ya que se instalaron seis torres de 12 metros con dos artefactos LED de 240 watts cada torre. Justamente la iluminación LED brinda una serie de beneficios sobre la iluminación convencional: son ecológicas, puesto que las luminarias no emiten calor; tienen mejor iluminación (que puede llegar a ser de hasta el 40%) y consumen mucho menos energía.

Por otra parte, actualmente se está gestionando la arena especial necesaria para reponer en el sintético de la cancha de hóckey.

En cuanto a la cancha principal de rugby, se realizaron diferentes obras para mejorar su césped y embellecerla. Es así que se instaló un nuevo sistema de riego automatizado. Estas obras permitirán no sólo a la familia del "Coirón", sino a toda la comunidad del rugby en general, disfrutar de un mejor campo de juego. También se emplazaron adoquines sobre uno de sus laterales.

Por otro lado, ya se encuentra adquirido el césped sintético para colocar el gimnasio de Astra, en el predio contiguo a las canchas de rugby infantil.

Otro hecho no menor, es que se adquirió un desfibrilador y demás equipamiento para anexarlo a la Enfermería.

Además de las obras realizadas, también se trabajó en otros aspectos, como lo son el desarrollo deportivo, ya que se llevaron a cabo capacitaciones dictadas por Mariano Fernández (ex preparador físico de los Pumas y hoy de Pumas Seven) y por Bernardo Urdaneta (ex entrenador de los seleccionados juveniles de la Unión de Rugby Argentina).

Comodoro Rugby Club nació hace casi 23 años, como un club proyectado por el esfuerzo y compromiso propio de sus jugadores.

A partir de la labor llevada a cabo desde sus inicios y a lo largo de su historia, el club ha crecido institucionalmente. Tanto es así que en los últimos dos años, además de haber sumado nuevos socios, se pudieron concretar obras de gran jerarquía: la cancha auxiliar permite duplicar la actividad, la iluminación en la cancha de hóckey brinda la posibilidad de ampliar los horarios de entrenamiento y partidos, y el nuevo sistema de riego ofrecerá una cancha 1 en mejores condiciones.