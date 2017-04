El Patagónico | Deportes | HOCKEY - 28 abril 2017 Comodoro RC realizará un torneo de hóckey solidario Bajo la organización de la Comisión de Torneos de la Asociación Austral de Hóckey, este fin de semana se llevará a cabo un certamen destinado a ayudar a los damnificados por el temporal.

La cancha de césped sintético de Comodoro Rugby Club será la sede de un torneo solidario de hóckey el cual contará con la organización de la Asociación Austral. El mismo se realizará en modalidad Seven el domingo.

En este marco, durante la primera jornada -de 10 a 15 - jugarán las categorías Sub-14, Sub-16 y Primera de Caballeros. Mientras que en la segunda jornada -desde las 15- harán lo propio la Sub-18, Intermedia y Primera de Damas.

Es importante recordar que cada división donará un cierto elemento. Es así que la Sub-14 deberá donar lavandina; la Sub-16 agua mineral; la Sub-18, Intermedia y Primera Caballeros alimentos no perecederos y la Primera Damas elementos de limpieza.

Las donaciones serán donadas principalmente a los vecinos del barrio Laprida, ya que esta fue una de las barriadas más afectadas. Para mayor información, los interesados deberán consultar a la Comisión de Torneos de la Asociación Austral de Hóckey, asociacionaustraldehockey@yahoo.com.ar

El hóckey de seven es una variación del hockey sobre césped. Mientras que este último se juega con dos equipos de once jugadores cada uno, en el seven tiene siete jugadores por equipo. Al ser la cancha más reducida cada jugador puede participar más del juego, con mayores intervenciones en contacto con la bocha; asimismo, la longitud menor de la cancha hace que cada equipo tenga más posibilidades de llegar al arco oponente que en el juego reglamentario. El reglamento es adaptado y marca pocas diferencias con el juego oficial.

Por otra parte, este fin de semana, Comodoro Rugby Club continuará con la iniciativa que inició el club de lectores "Cronopios de Papel": #UnLibroParaAstra, por la cual se busca recuperar el material perdido por la Biblioteca Popular de Astra durante el pasado temporal. En este contexto, se recepcionarán donaciones de libros los cuáles serán destinados para la Biblioteca Popular del barrio.



DONACIONES POR CATEGORIA



Sub 14: lavandina

Sub 16: agua mineral

Sub-18: alimentos no perecederos

Intermedia: alimentos no perecederos

Primera caballeros: alimentos no perecederos

Primera damas: elementos de limpieza



Fuente: