El Patagónico | Deportes | RUGBY - 13 mayo 2017 Comodoro RC recibe al Deportivo Portugués en un duelo de invictos El "Coirón" viene de ganarle a Draig Goch, mientras que el conjunto lusitano debutó con una gran victoria frente a Puerto Madryn RC. El partido de Primera división dará comienzo a las 16.

Esta tarde se disputará la segunda fecha del torneo Austral que organizan las uniones Austral y la del Valle del Chubut.

En ese contexto, en Kilómetro 20, habrá duelo de invictos ya que estarán frente a frente el local Comodoro RC y el Deportivo Portugués. El "Coirón" arrancó este certamen de Primera división con un sólido triunfo en calidad de visitante al derrotar a Draig Goch por 57-29, mientras que el cuadro "lusitano" también debutó en este torneo con una aplastante victoria en condición de local al derrotar a Puerto Madryn RC por 40-17.

La acción en Astra dará comienzo a las 12 con el partido de Menores de 15 años, para luego continuar con el encuentro de Menores de 17. Ambos juegos se disputarán en la cancha número 1.

Mientras que en la cancha 2, desde las 14:30 jugarán las categorías de Menores de 16, y a las 16:00 está previsto que dé inicio el partido de los Mayores.

Además, Chenque RC visitará a Bigornia de Rawson, San Jorge RC de Caleta Olivia visitará a Puerto Madryn RC, mientras que Trelew RC será local de Draig Goch.

Por su parte, Calafate RC se medirá mañana en Trelew con Patoruzú RC en otro de los atractivos para este fin de semana.



PROGRAMA DE LA 2A. FECHA



Comodoro RC (Astra)



Cancha 1

12:00 Comodoro RC vs Deportivo Portugués; M-15. Referí: Roberto Luna. Referí Asistente 1: Pablo Heredia. Referí Asistente 2: Sebastián Cárdenas.

13:30 Comodoro RC vs Deportivo Portugués; M-17. Referí: Cristian Peña. Referí Asistente 1: Roberto Luna. Referí Asistente 2: Idóneo club local.



Cancha 2

14:30 Comodoro RC vs Deportivo Portugués: M-16. Referí: Lucas Benito. Referí Asistente 1: Idóneo club local. Referí asistente 2: Idóneo club local.

16:00 Comodoro RC vs Deportivo Portugués: Primera. Referí: Daniel Araque. Referí Asistente 1: Patricio Catacci. Referí Asistente 2: Cristian Peña.



Partidos en canchas URVCH



Hoy

Cancha: Trelew R.C.

Trelew RC vs Draig Goch RC

12:00: M-15 – Designa club local

13:20: M-17 – Ulik Horacio

14:40: M-19 – Designa club local (seven)

15:15: Rugby femenino – Ulik Horacio

15:45: Primera división – Montoya MartÍn



Cancha: Bigornia Club

Bigornia Club vs Chenque RC

14:00: M-16 – Designa club Local

15:30: Primera división – Barchetta Daniel – RA1: Cordero R. – RA2: De los Ríos Martín



Cancha: Puerto Madryn R.C.

Puerto Madryn RC vs San Jorge R.C.

10:40: M-14 – Designa Club Local

12:00: M-15 – Anglada J.

13:20: M-16 – Rasso Rafael

14:40: M-17 – Kononczuk Gabriel

16:00: Primera División – Roberts Dante – RA1: Kononczuk G. – Anglada J.



Mañana

Cancha: Patoruzú R.C.

Patoruzú RC vs Calafate R.C.

11:00: M-15 – Designa Club Local

12:15: M-16 – Cárdenas Axel (URA)

13.30: M-17 – Canosa Oscar

14:45: M-19 – Ulik Horacio

16:00: Primera División – Rasso Rafael – RA1: H. Ulik - RA2: O. Canosa.



