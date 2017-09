El Patagónico | Deportes - 09 septiembre 2017 Comodoro RC recibe a Bigornia RC por el torneo Patagónico de rugby El "Coirón" viene de vencer como local a Puerto Madryn RC 25-20, mientras que el "Yunque" derrotó en Rawson a Roca RC 23-11.

Comodoro RC recibirá esta tarde a Bigornia RC de Rawson en el marco de la tercera fecha de la Zona Campeonato del Torneo Regional Patagónico de rugby de Primera división.

El partido, que se jugará en el campo de juego que "El Coirón" posee en Astra, dará comienzo a las 15:30 y tendrá el referato de Kevin Novas, quien estará asistido por Roberto Luna y Patricio Cattaci.

Luego de un comienzo con paliza incluida, el equipo de Kilómetro 20 se recuperó hace una semana venciendo como local a Puerto Madryn RC por 25-20 y de esa manera festejó su primer triunfo en el campeonato, donde actualmente se ubica tercero.

Por su parte, el "Yunque" viene de vencer en Rawson a Roca RC por 23-11, y de esa manera logró su segundo éxito seguido que lo mantiene como líder absoluto del torneo.

Además, Puerto Madryn RC recibirá a Trelew RC en el otro partido previsto para hoy por la Zona Campeonato en una fecha en donde Roca RC tendrá descanso.

Mañana, mientras tanto, por la Zona Ascenso, el puntero Calafate RC recibirá desde las 13:00 a San Martín de los Andes.



> Programa

de la 3ª fecha

HOY

TRP Zona Campeonato

Cancha: Comodoro R. C. - Astra Km.20

15:30 Primera: Comodoro RC vs Bigornia RC. Referí: Kevin Novas. Asistente 1: Roberto Luna. Asistente 2: Patricio Catacci.



Cancha: Puerto Madryn

15:30 Primera: Puerto Madryn vs Trelew RC. Referí: Rafael Raso. Asistente 1: O. Canosa y D. Pistrilli.



MAÑANA

TRP Zona Ascenso

Cancha: Calafate R. C. - Km. 3

13:00 Primera: Calafate RC vs San Martín de los Andes. Referí: Axel Soto. Asistente 1: Agustín Contreras. Asistente 2: Francisco Mella.



Cancha: Dinos RC

14:00 Primera: Dinos RC vs Jabalíes RC. Referi: Emanuel Vergara. Asistente 1: S. Delloro. Asistente 2: C. Barbero.





