Comodoro RC va por la recuperación en su casa frente a Puerto Madryn RC El "Coirón" viene de perder por paliza ante Roca RC con quien cayó 63-36. Además, Calafate RC recibirá a Dinos RC de Neuquén por la Zona Ascenso, mientras que Chenque RC será local ante San Jorge por la Zona Desarrollo.

Esta tarde se jugará en la zona la segunda fecha del Torneo Regional Patagónico de Rugby de Primera división.

En ese contexto, y por la Zona Campeonato, Comodoro RC recibirá a Puerto Madryn RC. El "Coirón" irá en busca de la recuperación considerando que en el debut se fue vapuleado de Río Negro al perder con el local Roca RC por un contundente 63 a 36.

Para el equipo "portuario" será su debut en el presente certamen de Mayores.

Por su parte, Calafate RC, que viene de vencer en el inicio de la Zona Ascenso a Deportivo Portugués por 24 a 22 y esta tarde irá por más en su cancha cuando se mida con Dinos de Neuquén, otro de los equipos que estará cumpliendo su debut en el torneo.

Mientras tanto, por la Zona Desarrollo, Chenque RC recibirá en su campo de juego que posee en la zona de El Trébol, a San Jorge RC en un duelo de dos equipos de la Unión de Rugby Austral.

Con respecto al torneo Oficial de las categorías Juveniles, certamen que organiza la URA, esta tarde se estarán jugando los playoffs de las semifinales. En cancha de Comodoro RC, el local recibirá a San Jorge en Menores de 15 años, luego se medirá con Calafate en M-16 y a continuación el dueño de casa se enfrentará con Deportivo Portugués en Menores de 17 años.

Por su parte, en cancha de Portugués, el local se enfrentará con Calafate RC en M-15, y en Menores de 16 jugará con Chenque RC.

Mientras que en el campo de juego de Calafate RC, el dueño de casa recibirá a San Jorge RC de Caleta Olivia en Menores de 17 años.



PROGRAMA



Torneo Regional Patagónico

Hoy

Zona Campeonato

Cancha: Comodoro RC – Astra – Km 20.

15:15 Primera: Comodoro RC vs Puerto Madryn RC. Referí: Sebastián Cárdenas. Asistente 1: Kevin Novas. Asistente 2: Agustín Contreras.



Zona Ascenso

Cancha: Calafate RC – Km 3.

16:00 Primera: Calafate RC vs Dinos RC. ReFerí: Axel Soto. Asistente 1: Patricio Catacci. Asistente 2:



Zona Desarrollo

Cancha: Chenque RC – El Trébol

16:00 Primera: Chenque RC vs San Jorge RC. Referí: Roberto Luna.



Torneo Oficial – Juvenil

Cancha: Comodoro RC – Astra – Km 20.

12:00 M-15: Comodoro RC vs San Jorge. Referí: Agustín Contreras (cancha 2).

12:00 M-16: Comodoro RC vs Calafate RC. Referí: Pablo Heredia (cancha 1).

13:30 M-17: Comodoro RC vs Deportivo Portugués. Referí: Kevin Novas (cancha 1).



Cancha: Deportivo Portugués – B° Industrial

12:30 M-15 Deportivo Portugués vs Calafate. Referí: Idóneo Club local.

14:20 M-16 Deportivo Portugués vs Chenque RC. Referí: Francisco Mella.



Cancha: Calafate – Km 3

14:20 M-17 Calafate RC vs San Jorge RC. Referí: Patricio Catacci.



Comodoro RC viene de perder por paliza ante Roca RC en el partido que marcó su debut en el Torneo Regional Patagónico por la Zona Campeonato.



