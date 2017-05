Comodoro RC visita a Calafate por el torneo Austral de rugby

Comodoro RC visitará esta tarde a Calafate RC en el marco de la tercera fecha del torneo Austral de rugby que organizan conjuntamente las uniones Austral y la del Valle del Chubut.

El partido, que se jugará en terreno del "Cala", dará comienzo a las 16 bajo el referato de Roberto Luna, mientras que Marcos Arjona será el referí asistente número 1.

El "Coirón", que había debutado con una abultada victoria en condición de visitante frente a Draig Goch de Gaiman, en la segunda fecha fue sorprendido en su propia cancha por el puntero Deportivo Portugués quien lo derrotó por 34-29.

Esta tarde irá en busca de la recuperación ante Calafate RC, que viene de caer como visitante frente a Patoruzú RC de Trelew y esta tarde irá por su segundo éxito en el campeonato, considerando que en la primera fecha derrotó a Chenque RC 40-24.

La programación en cancha del "Cala" dará comienzo a las 11:30 con el partido de Menores de 15 años, para continuar luego con el partido de M-16, seguidamente se medirán en M-17 y a partir de las 15:15 se disputará el partido de la categoría Intermedia.

Por su parte, Chenque RC, que viene de caer 52-14 con Bigornia de Rawson, irá esta tarde por la recuperación cuando reciba desde las 15:30 a Draig Goch, que viene de sufrir dos contundentes derrotas, la última de ellas ante Trelew RC por 55-5.

La acción en El Trébol dará comienzo a las 15:00 con el partido de Menores de 19 años entre ambos clubes quienes jugarán en la modalidad de seven.

Por su parte, el Deportivo Portugués, recibirá a Patoruzú solamente en las divisiones menores (M-15, M16 y M-17). El partido de Primera división se jugará mañana.

En los restantes encuentros, Puerto Madryn RC será local de Trelew RC, mientras que San Jorge RC de Caleta Olivia visitará al último campeón Bigornia.

>Programa de la 3ª fecha

Hoy

CANCHA: CALAFATE

- 11:30 M-15: Calafate vs Comodoro. Axel Cárdenas.

- 12:45 M-16: Calafate vs Comodoro. Idóneo club local.

- 14:00 M-17: Calafate vs Comodoro. Marcos Arjona.

- 15:15 Intermedia (amistoso): Calafate vs Comodoro. Idóneo club local.

- 16:00 Primera: Calafate vs Comodoro. Roberto Luna y Marcos Arjona.





CANCHA: CHENQUE

- 15:00 M-19 (seven): Chenque vs Draig Goch. Lucas Benito.

- 15:30 Primera: Chenque vs Draig Goch. Cristian Peñak, Lucas Benito y Pablo Heredia.





CANCHA: DEPORTIVO PORTUGUES

- 13:15 M-15: Deportivo Portugués vs Patoruzú. Idóneo club local. - 14:40 M-16: Deportivo Portugués vs Patoruzú. Idóneo club local. - 16:00 M-17: Deportivo Portugués vs Patoruzú. Axel Soto.





CANCHA: PUERTO MADRYN

- Puerto Madryn vs Trelew R.C.

10:30 M-15: Pistrili.

11:50 M-16: Ulik.

13:10 M-17: Faimali.

14:30 M-19: Canosa.

15:45 Primera División: Barcheta, Canosa y Faimali.





CANCHA: BIGORNIA

Bigornia RC vs San Jorge RC.

11:00 M-14: Residente.

12:15 M-15: Konoczuk.

13:30 M-16: Freeman.

14:45 M-17: Roberts.

16:00 Primera División: Montoya, Roberts y Konoczuk.

17:30 Femenino (amistoso) Bigornia Club vs Sierra Grande (designa local).





MAÑANA

Cancha: Portugués

- 14:00 M-19: Portugués vs Patoruzú. Pablo Heredia.

- 15:30 Primera: Portugués vs Patoruzú. Sebastián Cárdenas, Axel Soto y Pablo Heredia.