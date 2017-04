El Patagónico | Deportes | RUGBY - 20 abril 2017 Comodoro RC y Chenque irán por el título en Astra Los representantes del "Coirón" y "El Trébol" saldrán a escena el fin de semana por la "Copa Eduardo Ibáñez", luego de un rodaje de seis encuentros. La jornada será propicia para colaborar con un libro para la Biblioteca Popular del barrio, iniciativa que fomenta el club de lectores "Cronopios de Papel".

El próximo sábado, desde las 16 y en Astra Km 20, se llevarán a cabo las finales del torneo que organiza la Unión de Rugby Austral, donde Comodoro Rugby Club llega de la mejor manera dado que no ha conocido la derrota durante su rodaje.

Enfrente tendrá a Chenque Rugby Club que es el otro plantel que llega a las finales del Torneo Preparación 2017 "Copa Eduardo Ibáñez". Luego de una primera fase de cinco fechas y de las semifinales llevadas a cabo el fin de semana pasado, llegó el turno de la definición.

En este contexto, Comodoro Rugby Club finalizó al tope de la clasificación durante la primera fase y en las semifinales logró el pasaporte para la final al triunfar de forma holgada ante Calafate. En tanto que su rival en la definición será Chenque Rugby Club, por lo cual el clásico del rugby austral se reeditará en la final y definirá al campeón.

Al respecto, el capitán del plantel superior del "Coirón", Maximiliano Díaz, comentó "seguro va a ser un partido duro, no sé si se verá un buen rugby pero vamos a intentarlo. La idea va a ser plantear el juego que venimos haciendo y que nos ha dado rédito, que es jugar con los forwards, bien para adelante con los delanteros y llegado el momento abrir la pelota a los 3/4 que de a poco se están afianzando. Defensivamente estamos practicando mucho ahogar el ataque contrario, salir bien arriba y recuperar la pelota rápido. Este partido ya lo empezamos a jugar apenas terminó la semifinal. Tenemos muchas ansias para el sábado y siempre es lindo jugar una final. Le tengo mucha fe a mi equipo".

Por otro lado, en M-17 Comodoro Rugby Club definirá el título ante Calafate Rugby Club desde las 14:30 horas. En este marco, Julián Traba, capitán del local expresó "nosotros llegamos muy motivados anímica y físicamente. Desde principio de año estuvimos entrenando duro porque es nuestro primer objetivo. Ganando el Preparatorio clasificamos al Regional. Esperamos hacer un partido inteligente, tratar de no cometer errores, ser ordenamos tanto en defensa como en ataque y aprovechar las oportunidades que se nos presenten. Sabemos que va a ser un rival duro, pero vamos a tratar de aprovechar las oportunidades que se nos presenten".

Finalmente, Deportivo Portugués y Chenque Rugby Club definirán el título en la categoría M-16, también el sábado en Astra desde las 13:00 horas.





