Comodoro recordó su fuerte vínculo con las Islas pese al crítico momento

El temporal que desde el miércoles por la tarde afecta a Comodoro Rivadavia obligó a suspender el tradicional desfile cívico militar que se realiza cada año por el 2 de Abril. Sin embargo, no pudo evitar que esta ciudad y su gente evocaran la Gesta de Malvinas que ayer cumplió su 35° aniversario. En el Monumento a los Veteranos de Guerra se realizó la Guardia de las Estrellas y ayer por la mañana frente al Comando de Brigada tuvo lugar una formación militar.

La lluvia de la jornada no evitó que en el Cementerio Oeste, se realizara la tradicional colocación de ofrendas florales en las tumbas de los soldados comodorenses caídos en combate.

Comodoro Rivadavia fue Centro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante la Guerra de Malvinas. La ciudad desde entonces guarda consigo un sentimiento único que todos los años se hace visible en las calles y en cada acto que se realiza para la ocasión.Este año, sin embargo, los 300 milímetros de lluvia, que se desplomaron sobre la ciudad entre el miércoles a la tarde y ayer, obligaron a suspender el desfile cívico militar sobre la avenida Yrigoyen, aunque no pudieron evitar que el Centro de Veteranos de Guerra, las Fuerzas Armadas, el municipio y vecinos en general evoquen los 35 años de la Gesta de Malvinas Pese a las persistentes precipitaciones que se hicieron sentir desde la madrugada, los veteranos realizaron su tradicional Guardia de las estrellas frente al Monumento al Veterano de Guerra. La actividad se complementó con una reunión en la sede de veteranos donde además de la conmemoración se recibió ayuda para la comunidad. Todo un gesto hacia la ciudad teniendo en cuenta que la sede del Centro de Veteranos de Guerra, en 10 de Noviembre y Polonia, quedó atrapada por el agua.EL ACTOAdemás de la tradicional Guardia de las estrellas, ayer a la mañana también tuvo lugar el acto central, una ceremonia sencilla donde se recordó a los caídos y a quienes volvieron para contarlo.El acto se inició cerca de las 8 en instalaciones del Comando de la IX Brigada Mecanizada. Junto al intendente Carlos Linares, participaron el presidente del Centro de Veteranos de Guerra, Juan Pérez; miembros de la entidad y el general Daniel Varela, jefe de la IX Brigada con asiento en Comodoro Rivadavia.El acto homenaje se inicio con la entonación de las estrofas del Himno Nacional argentino, para luego dar lectura a las palabras del ministro de Defensa de la Nación, Julio César Martínez y posteriormente leer el discurso alusivo del Comandante de la 3ª División del Ejército, general de Brigada y Veterano de Guerra de Malvinas, Juan Andrés Campitelli.Finalizado el acto, las autoridades se trasladaron hacia el Cementerio Oeste, donde se realizó la tradicional colocación de ofrendas florales en las tumbas de los soldados comodorenses caídos en combate. De la ceremonia participaron familiares y ex combatientes.HOMENAJE A LOS VETERANOSSobre la conmemoración, el intendente Linares explicó que la idea fue recordar "a quienes con honor le pusieron el pecho, las ganas y la vida para recuperar algo que nos corresponde a los argentinos con derecho propio, las Malvinas"."Nos toca en medio de un momento muy duro, pero así como tuvimos fuerzas como sociedad para luchar por las islas, hoy la vamos a tener para recuperar y levantar a nuestra querida ciudad”, consideró, asegurando que “el homenaje es para todos aquellos que dejaron todo y que merecen diariamente el reconocimiento de la ciudadanía”.El jefe comunal también puso en valor la importante tarea de colaboración con los damnificados realizada por el Ejército y los Veteranos, al mencionar que “demostraron su gran organización, sus ganas de aportar y ayudar a la comunidad, y eso es lo que más necesitamos en este momento".Por último, el intendente hizo referencia a la situación que vive por estos días Comodoro Rivadavia y admitió que “se vienen momentos duros, pero vamos a seguir trabajando para llegar con ayuda a los que más lo necesitan"."Lo que estamos viviendo es una desgracia, una catástrofe, pero pedimos acompañamiento para salir de esta crisis tan profunda. Hoy nos abocaremos todo el día en recuperar la ciudad en memoria de los que están y de los que no están. La ciudadanía tiene que estar segura de que vamos a estar al lado de la gente”, sentenció.