Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes - 09 febrero 2017 Comodoro Rivadavia recupera sus selecciones y apuesta a largo plazo Los representativos estarán a cargo de la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino "Armando Mujica", que conduce Miguel Angel "Chiqui" Navarro. La puesta en marcha involucra a los jugadores de los 23 clubes de la capital petrolera. Este fin de semana, a modo de presentación oficial, jugarán un cuadrangular en USMA junto equipos de otras ciudades.

Una vez más, pero en un proyecto a largo plazo, la capital petrolera contará con sus representativos como ciudad cuando este fin de semana salga a presentarse en sociedad un primer boceto de las selecciones Sub 13, 15 y 17 de Comodoro Rivadavia, que jugarán un cuadrangular amistoso con sus pares de Rawson y Caleta Olivia en cancha de USMA el sábado a las 16:00.

La selección de Esquel tuvo un inconveniente en el traslado, por ello esa plaza será ocupada por las divisiones del club General Saavedra.

Ayer en la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia fue la presentación oficial del proyecto, que desde hace un año comenzó a gestar Miguel Angel "Chiqui" Navarro junto a la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino "Armando Mujica" que conduce.

La idea tuvo buena recepción en los máximos dirigentes de la Liga local, y se tomó la decisión de que la apuesta sea a largo plazo. Y no sólo que la selección se forme semanas antes para afrontar algún compromiso.

En carpeta, el anhelo es ir probando jugadores e ir definiendo los planteles que luego tendrían dos encuentros de trabajo por semana. Siempre a tono con los clubes de referencia, para no interferir la vida de las 23 instituciones deportivas de la ciudad.

Para Navarro, quien vistió los colores de la selección de Comodoro –representada ayer por ocho jóvenes presentes–, la puesta en escena de los representantes de la ciudad servirá para darles proyección a los jugadores y demostrar que la capital petrolera cuenta con "materia prima" en cuanto a jerarquía de semillero se refiere.

El presidente de la Liga local, Antonio Carrizo, rescató el ímpetu de Navarro y la Asociación para poner en marcha un proyecto que marcará un precedente en su mandato. A la vez que hizo hincapié en que sólo el deporte, y el fútbol en particular, sigue siendo un medio de excelencia de contención en los chicos de la ciudad. Además de recordar a Tomás Conechny, quien sigue el camino de otros comodorenses con presencia en la selección nacional.

Respecto de los cuerpos técnicos, aún no están todos los puestos definidos. Sí están confirmados como entrenadores Angel Cano y Juan Carlos Ñanco, más el profesor Hugo Ceparini como coordinador de los preparadores físicos.

La metodología de trabajo se centrará en crear una base de datos de jugadores –donde cada club debe dar los nombres de sus candidatos– pidiendo un chico por puesto. Además de la observación del desempeño de los nominados en los compromisos oficiales de la Liga local.

En el transcurso de la semana se terminará de definir el resto de los cuerpos técnicos que pretende darle rodaje a los colores de la ciudad que escribieron una página en grande en la historia del fútbol de la capital petrolera.

