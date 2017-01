Comodoro Rivadavia también pidió por la modificación de la ley de maltrato animal

Distintas localidades del país llevaron a cabo ayer una movilización para reclamar penas más duras para quienes cometan actos de crueldad hacia animales. En Comodoro Rivadavia, la convocatoria se realizó a las 18 en la plaza de la Escuela 83.

El encuentro surgió a partir de que se diera a conocer la historia de "Chocolate", un cachorro de tres meses que fue cruelmente despellejado en el cuello y la cabeza, además de cortado en sus orejas. Sucedió en Córdoba.

Mabel Rodríguez, una de las difusoras de la actividad, explicó: "queremos que se modifique la ley 14.326 para que la gente que tire y abandone a los animales tenga una pena o una multa. Esto va a cambiar cuando la gente comience a tener miedo".

"Queremos que en las comisarías te tomen la denuncia legal. Vos vas a la comisaría y no quieren tomártela y tampoco saben cómo realizarla. Es muy lento todo porque recién te la toman cuando vas a la Fiscalía", agregó.

Asimismo, la activista manifestó: "en todos los barrios es increíble la violencia contra los animales que hay. Los tiran, los abandonan, los violan, les molesta que queden preñados y los dejan en un costado. Esa gente tiene que ir presa. Cuando se empiece a denunciar esto va a cambiar".

Rodríguez cuestionó que el municipio no quiere tomar cartas en el asunto. "Hemos solicitado que castren más animales por día y que se hagan masivas los domingos. La Municipalidad puede hacer las castraciones pero no lo realiza. En los trailers de esterilización te dan vuelta con un perro porque está muy gordo, que está muy flaco, que está sucio y al final no terminan haciendo nada con los animales. No hay voluntad de la gente ni política".

"Queremos que vaya presa la gente que mata, que viola que maltrata un perro, hoy se empieza con un perro y terminás con un ser humano", advirtió Rodríguez.