Comodoro será parte de una campaña nacional contra la Hepatitis C

La iniciativa se concretará en 46 hospitales de todo el país y el estudio no demandará más de una hora.En el Area Programática del Sur se presentó ayer las actividades de la campaña de prevención de la Hepatitis C La iniciativa es impulsada por Rotary Internacional, el Instituto Malbrán y la Asociación Brasilera de Portadores de Hepatitis. Cuenta con el acompañamiento de los municipios de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly; la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; la Asociación Española de Socorros Mutuos; y el Centro de Estudios Digestivos.La cartera sanitaria instalará un tráiler en la plaza de la Escuela 83 desde el viernes 8 al domingo 10 donde se realizarán los exámenes de detección rápida de esta patología. Al respecto, el secretario municipal de Salud, Carlos Catalá, sostuvo que cada organismo trabajará de manera individual en esta campaña donde se buscará que las personas adultas que posean tatuajes, hayan recibido transfusiones de sangre antes del año 1992 o haya tenido relaciones sexuales sin protección, se sometan a los estudios correspondientes.Es la primera vez que ingresan los kits al país que permiten que los estudios se realicen en menos de una hora y permitirán conocer si las personas deberán someterse a otro control en caso de dar resultado dudoso o positivo.Además, la campaña contará con el trabajo en conjunto de bioquímicos municipales como del Hospital Regional e instituciones privadas.En ese sentido, el funcionario detalló que en la mayoría de los casos, la Hepatitis C es silenciosa.“Por ello no debemos esperar a que aparezcan síntomas, sino acudir a realizarse el test, porque lo mejor que puede pasar es saber, ya que el tratamiento tiene alta respuesta y en muchos casos retrotrae la lesión que se haya generado en el hígado. Por eso es importante hacerse el examen y comenzar el tratamiento lo más rápido posible”, recomendó Catalá.