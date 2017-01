El Patagónico | Regionales | SOLIDARIDAD - 10 enero 2017 Comodoro Solidario cumplió el objetivo Con la presencia de las diferentes instituciones que trabajaron en la campaña "Comodoro Solidario", se concretó ayer la entrega del equipo de laparoscopia que necesitaba el Hospital Regional y cuyos aportes se consiguieron con una campaña solidaria que contempló variadas actividades.

En el acto estuvieron los representantes del municipio, el viceintendente Juan Pablo Luque, junto a los secretarios de Salud, Carlos Catalá, y de Deportes, Othar Macharashvili, en tanto por la operadora PAE asistió Gastón Malbos; por el Ministerio de Salud lo hicieron Mariana Fernández y el director del Hospital, Luis Cisneros; y la presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Patagonia Central, Gabriela Zuñeda.

En el marco de esta campaña solidaria se recaudaron 1.333.803,97 pesos y se gastó para la torre de laparoscopía un monto de 980 mil pesos; otros 5.435 pesos fueron parte de los gastos de logística y les quedó un remanente de 348.368,97 pesos para gastar en otra de las tantas necesidades que tiene el nosocomio, explicó ayer Zuñeda al mostrar los resultados.

Mariana Fernández, desde el Área Programática Sur, recordó cómo surgió la idea de este evento que el primer año favoreció al sector de pediatría del Hospital Regional; en el segundo año al Hospital Alvear y ahora nuevamente al área de quirófanos del nosocomio local.



SUPERACION



"Año a año nos vamos superando y hay que agradecer al equipo del Hospital Regional; a PAE cuyo aporte es fundamental para seguir; a la municipalidad que nos apoya en esta logística y organización de eventos; a Juan Pablo (Luque) como representante de Gimnasia; a Gaby desde la Cámara, siempre intentado recaudar fondos por un objetivo", recalcó.

También el director del Regional, Luis Cisneros, agradeció a los colaboradores y destacó el quehacer de Mario Maldonado que "es fundamental en esto del Comodoro Solidario" y agradeció al resto de las instituciones participantes que "hicieron posible nuestra torre de laparoscopía; un sueño anhelado desde el principio de la gestión y que no podíamos conseguir. Hoy se hace realidad y viene a engrosar los quirófanos del hospital y es para comodidad de los pacientes", agradeció.

En tanto, el representante de Relaciones Institucionales de Pan American Energy, Gastón Malbos, destacó haber cumplido el objetivo planteado al comienzo de la campaña y dijo que pese a los latigazos que tuvo el año en materia económica, "esperemos este año que comienza tener los primeros encuentros de este Comodoro Solidario para empezar a plantear los desafíos y llegar a tiempo con las necesidades que se detectan. Hemos logrado sostener este emprendimiento comunitario por tres años y esperamos juntar gente que se siga involucrando", pidió.

Por su parte Gabriela Zuñeda, desde la Asociación Hotelera y Gastronómica de Comodoro Rivadavia, mostró su satisfacción por estos logros conjuntos. Dijo que "se juntó 1.333.803,97 pesos; para el equipo se gastó 980 mil pesos; hubo 5.435 pesos de gastos de logística y quedó un remanente de 348.368,97 para gastar en otra cosa. Tenemos el equipo de laparoscopía y quedó este dinero para buscar otra cosa para el Hospital Regional. Ya lo estamos hablando con Mariana (Fernández) y Luis (Cisneros) para ver qué se necesita. Somos conscientes de que sin la ayuda de PAE no llegamos, pero debemos saber que sin la ayuda de Comodoro tampoco llegamos y la idea es decirles que Comodoro Solidario 2017 depende de todos nosotros".

En la ocasión se firmó el acta de entrega y hubo tres reconocimientos de parte de la organización, en principio para Gastón Malbos de la operadora PAE y para los directores de Salud, Mariana Fernández y Luis Cisneros.

Finalmente, el viceintendente Juan Pablo Luque –también autoridad del club Gimnasia y Esgrima-, puso en valor la tarea realizada por todas las instituciones de la ciudad para cumplir el objetivo y agradeció a PAE por sumarse al trabajo, ya que otras empresas no mostraron interés.

Asimismo, destacó que tanto Mario Maldonado como Gabriela Zuñeda son "los motores y el alma de este evento y ojalá sigan con estas ganas de empujarnos y que este se lo apropie la comunidad al evento".

