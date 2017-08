Comodoro vivió once días de fiesta en torno a la lectura

Cerca de 400 hacedores culturales, más de 100 stands y decenas de editoriales fueron parte de la cuarta edición de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia que finalizó ayer con la participación de Alejandra Stamateas, Pedro Brieger, Florencia Canale, Sandra Russo y Malena Guinzburg.

El encuentro comenzó el jueves 27 de julio y se extendió por once días en 8 escenarios de la ciudad.

El secretario de Cultura, Daniel Vleminchx, en el cierre del encuentro se mostró satisfecho por el trabajo realizado y el acompañamiento de la comunidad. "Me produce una profunda satisfacción que el pueblo de Comodoro Rivadavia haya acompañado y disfrutado esta Feria del Libro . Nosotros tenemos un claro sentido de pertenencia a un proyecto político, social y cultural que tiene que ver con la inclusión, y esa es la sensación que tenemos finalizando, que nuestro pueblo estuvo adentro de la feria", sostuvo.

Vleminchx recordó que esta fue "la Feria más larga del país, exceptuando la de Buenos Aires que dura 15 días, con 11 jornadas de movimiento continuo desde la mañana hasta entrada la noche, con fuerte presencia de las familias y de estudiantes, incluso algunas personas llevaron un libro por primera vez a su hogar, algo que nos da la sensación del deber cumplido".

"LA CULTURA NO SE CUANTIFICA"





Además, el titular de la cartera cultural al hacer un análisis de la feria aseguró: "la cultura no se cuantifica" en referencia a la cantidad de gente que participó de las diferentes actividades durante los últimos once días.

"Los acontecimientos culturales no se cuantifican porque la cultura no tiene precio, tiene valores. En todo el circuito de la Feria del Libro, el público ha sido el gran protagonista. El contenido se lo dan los grandes escritores o las editoriales. Acá vinieron las editoriales más grandes del mundo, personas que tienen que ver con la literatura de Chile, Bolivia y Paraguay. Tuvimos una feria que contó con una fuerte presencia de Latinoamérica. No me quedan más que palabras de agradecimiento para todos", señaló.

Vleminchx aseguró que en los próximos días ya se comenzará a trabajar en la próxima edición del encuentro literario de 2018. "Siempre alguien queda para la próxima feria porque hay gente que escribe y que edita en nuestra región. Creemos que hay cosas por mejorar, pero siempre pensando que el protagonista es nuestra gente. Por eso están abiertas nuestras redes sociales para trabajar en la próxima Feria del Libro. Estamos absolutamente convencidos que esta feria ha producido una satisfacción en todos, que a pesar de lo ocurrido fuimos capaces de hacerla. Continuaremos en este rumbo, para que la Feria del Libro se quede definitivamente entre nosotros", aseveró.