El Patagónico | Regionales | #NIUNAMENOS - 03 junio 2017 Comodoro vuelve a marchar para gritar "Ni Una Menos" Las actividades por la convocatoria nacional comenzaron anoche una vigilia en la biblioteca del barrio San Martín y continuarán hoy a las 16 cuando se desarrolle una radio abierta en la plaza de la Escuela 83 para luego marchar por el centro de esta ciudad.

La Biblioteca Darío Hugo Fernández, ubicada en La Pinta 3855 del barrio San Martín, fue anoche escenario de una vigilia para comenzar con las actividades programadas en Comodoro Rivadavia por la convocatoria nacional "Ni Una Menos". La propuesta incluyó música en vivo, proyecciones, teatro, juegos y exhibiciones fotográficas y se convirtió en la antesala de la marcha que se realizará hoy por el centro de esta ciudad.

La concentración comenzará a las 16 cuando se lleve a cabo una radio abierta en la plaza de la Escuela 83 donde se entrevistará a integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) y se relatará la historia de Higui Dejesús, quien está detenida desde el año pasado por matar a un hombre que intentó violarla.

La marcha será a las 17, pero antes se leerá el documento elaborado por la comisión organizadora de las actividades donde se reflejará las carencias del Estado para abordar los casos de violencia de género y las diferentes situaciones a las que se ven sometidas las víctimas cuando van a radicar una denuncia policial.

La primera parada de los manifestantes será en el edificio de Prefectura Naval, ya que los organizadores de la marcha plantean que esta institución fue "cómplice# de la masacre que desató el prefecto Osvaldo Soria cuando el lunes 12 de setiembre del año pasado, antes de suicidarse, asesinó en Kilómetro 8 a Lidia Peralta (su ex suegra), Gustavo Contreras (ex cuñado) y Yasmin Contreras (hija de su ex pareja, Fabiana Contreras).

El recorrido continuará hacia la Unidad Regional de la Policía y luego habrá otra parada simbólica en la Municipalidad y en la Catedral San Juan Bosco para después seguir por Rivadavia hasta volver a la plaza.

Soledad Cañumil, una de las integrantes de la comisión organizadora, remarcó la participación de la comunidad en las asambleas abiertas en las que se consensuaron las actividades a desarrollar.

También sostuvo que el reclamo se basará en el pedido de aprobación de una Ley de Emergencia que propone la construcción de casas de refugio para víctimas de la violencia de género, que cuenten con los equipos interdisciplinarios destinados a asesorar, contener y protegerlas. El proyecto de ley fue vetado por el Ejecutivo provincial.

Otro de los puntos salientes que resaltó Cañumil es la implementación de una Ley de Educación Pública Sexual como también se pedirá por la despenalización del aborto para que el proceso seguro, libre y gratuito.



