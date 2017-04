El Patagónico | Deportes | RUGBY - 16 abril 2017 Comodoro y Chenque definirán el título del Preparación en Primera El "Coirón" se impuso en su campo de juego ante Calafate RC 55-15, mientras que el cuadro "Celeste" le ganó a Deportivo Portugués 22-20.

Los equipos de Comodoro RC y Chenque RC se clasificaron ayer finalistas del torneo Preparación "Copa Eduardo Ibáñez" de Primera división, que organiza la Unión de Rugby Austral (URA).

En ese contexto, Comodoro RC se hizo fuerte en su campo de juego de Astra, Kilómetro 20, para imponerse sobre Calafate RC por 55-15 y de esa manera sellar su pase para la gran final del certamen en la categoría Mayores.

Por su parte, Chenque RC se impuso en terreno lusitano sobre el dueño de casa Deportivo Portugués 22-20 y de esa manera logró su pasaporte para animar la definición por el título.

Con respecto a las divisiones formativas, en cancha de Portugués, Comodoro RC derrotó 75-7 a Portugués en Menores de 17 años, mientras que Chenque RC le ganó 29-26 a Comodoro RC en Menores 16.

Por su parte, en Astra, Kilómetro 20, Calafate RC se impuso en M-17 a San Jorge RC de Caleta Olivia por 23-15, mientras que en M16, fue victoria de Deportivo Portugués sobre Calafate por 31-26.

De esa manera, las finales en M-17 la jugarán Comodoro RC y Calafate RC, mientras que en M-16 definirán al mejor Chenque RC y Deportivo Portugués.



EL AJUSTADO TRIUNFO "CELESTE"



El desarrollo del encuentro fue parejo y cualquiera de los dos pudo haberse quedado con el triunfo, pero fue Chenque con sus tres cuartos que hizo la diferencia y se llevó la victoria a pocos minutos para el final. Portugués golpeó primero con un maul -formación muy utilizada por los de barrio Industrial-, que derivó en try del capitán "lusitano", Ramón Quinteros. Descontó Leandro Giménez con un penal y luego sus compañeros meterían dos tries para sacar una buena diferencia. El primero vino tras una pérdida de pelota del rival y un excelente contraataque del wing Maximiliano Ortega, que después de quebrar varios tackles, apoyó debajo de las haches para que Giménez no tenga problemas con la conversión. Pocos minutos después, una falla defensiva permitió que Eduardo Laborde se filtre y conecte un buen pase para la entrada en velocidad de Franco Salafia. Giménez nuevamente sumó la conversión y el así Chenque se ponía 12 puntos arriba. El plantel de Santiago Melo buscó reaccionar y luego de merodear las 22 contrarias en algunas oportunidades, antes del cierre de la primera etapa tuvo su premio. Otro gran maul que ganó varios metros fue el comienzo de la jugada y luego el medioscrum, Agustín Soriani, sacó la guinda e hizo la pausa justa para meterle un buen pase al espacio a Lucas Lavoz, que colocó un nuevo try en el encuentro. Nicolás Díaz efectivizó la conversión y se fueron al descanso 17 a 12 abajo.

La segunda mitad arrancó movida y el duelo se hizo de ida y vuelta. Con el transcurrir de los minutos, también empezó a ganar protagonismo el cansancio, que conllevo a las imprecisiones y a un juego más desordenado y disputado con los forwards. Recién sobre los 20m se alteraría el tanteador. Un despeje que quedó dentro de la cancha, le dio la posibilidad de la contra a Portugués, que con buenas conexiones y pases en el contacto, llegó a vulnerar nuevamente el ingoal contrario con la conquista de Andrés Rivas. El protagonismo sobre el final lo tuvo el "lusitano", que se veía mejor físicamente, pero estuvo impreciso en la definición y terminó pagándolo caro. Cuando restaba poco para que culmine el cotejo, Chenque sacó rédito de una pelota que quedó boyando y Franco Salafia nuevamente se escapó al try, ante la floja respuesta defensiva de los contrarios. Con orgullo los de Barrio Industrial intentaron marcar puntos en lo que restaba, pero se consumió el tiempo y el equipo de Eduardo Roqueta se llevó una gran victoria que lo deposita en la final del certamen, que definirá con su clásico rival, Comodoro RC.



SINTESIS



DEPORTIVO PORTUGUES 20 - CHENQUE RC 22

Portugués: Fernando Zúñiga, Fausto Paillahuala y Ramón Quinteros; Nicolás Carranza y Matías Campos; Lautaro Millnahuel, Pablo Ninkovic y Nicolás Díaz; Agustín Soriani y Alejandro Urra; Cristian Mansilla, Lucas Lavoz, Walter Carreño, Franco Sandoval y Mario Mena.

Ingresaron: Carlos Rupallan, Lautaro Monzón, Andrés Rivas, Hugo Oyarzún, Pablo Vásquez y Agustín Gómez. DT: Santiago Melo.

Chenque: Leonardo Mera, Adrian Alaimo, Yamil Daher; Daniel Juarez y Ariel Masclan, Matías Hidalgo, Diego Paves y Rodrigo Ortiz; Neftali Lambert y Leandro Giménez; Pablo Azurmendi, Malcom Paz, Eduardo Laborde, Maximiliano Ortega y Franco Salafia.

Ingresaron: Adrián Propic, Pablo Mamani, Antonio Bonavide, Matías Masclan y Eladio Vera. DT: Eduardo Roqueta.

Parcial PT: 12-17.

Puntos: PT: 6`try Ramón Quinteros no convertido (DP), 15` penal Leandro

Giménez (CH), 17` try Maximiliano Ortega convertido por L. Giménez (CH), 22` try Franco Salafia convertido por L. Giménez (CH) y 31` try Lucas Lavoz convertido por Nicolás Díaz (DP). ST: 11`penal Nicolás Díaz (DP), 20` try Andrés Rivas no convertido (DP) y 36` try Franco Salafia no convertido (CH).

Figura: Franco Salafia (CH).

Amarillas: PT: 38`Nicolás Carranza (DP).

Cancha: Deportivo Portugués.

Referí: Sebastián Cárdenas.



PANORAMA DE AYER



Cancha: Deportivo Portugués

- Chenque RC 22 / Deportivo Portugués 20 (Primera).

- Comodoro RC 75 / Deportivo Portugués 7 (M-17).

- Comodoro RC 26 / Chenque RC 29 (M-16).



Cancha: Comodoro RC –

Astra – Km 20

- Comodoro RC 55 / Calafate RC 15 (Primera).

- San Jorge RC 15 / Calafate RC 23 (M-17).

- Deportivo Portugués 31 / Calafate RC 26 (M-16).



Finales (22 de abril en Astra)

- Deportivo Portugués vs Chenque (M-16)

- Comodoro RC vs Calafate (M-17).

- Comodoro RC vs Chenque (Primera división).



