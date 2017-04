El Patagónico | Regionales - 21 abril 2017 Comunidad de Cañadón Seco rindió homenaje a los pueblos originarios En el Día del Aborigen Americano, la comunidad de Cañadón Seco rindió homenaje a los pueblos originarios de la Argentina en un acto que se realizó en la plazoleta homónima, donde se levanta una escultura de grandes dimensiones que refleja la figura de un tehuelche.

Caleta Olivia (agencia)



La ceremonia realizada el miércoles fue presidida por el presidente de la comisión de fomento, Jorge Soloaga, quien estuvo acompañado por sus colaboradores, abanderados de escuelas, otros vecinos de la localidad y dos invitadas especiales: Celia Rañil, integrante de la comunidad mapuche "Huillimapu", y Nélida Huincalef, descendientes de araucanos.

En la ocasión se leyó el poema "Los Indios" de Atahualpa Yupanqui, hubo una interpretación musical a cargo de Víctor Tapia y breves discursos de la joven que representa a esa localidad y de las dos referentes de las comunidades de pueblos autóctonos.

Rañil destacó que "Soloaga sembró parte de la historia que muchos querían negar y de esa siembra seguramente vendrán los frutos buenos".

"Los pueblos indígenas expresamos nuestra verdad, somos culturas milenarias, tenemos identidad con fuerza propia y legislaciones a favor, derechos y garantías. Son pocos los que escuchan, pero sé que desde este espacio no me siento tan sola", expresó.



REENCUENTRO CON LA HISTORIA



Por su parte, el jefe comunal manifestó que "para nosotros este día tiene alto contenido de reflexión y de reencuentro con nuestra historia y con nuestros hermanos de los pueblos originarios".

"Por eso –añadió-, al pie de este monumento no podemos olvidar la actitud racista, discriminatoria, descalificativa y agraviante que tuvo alguien cuando estábamos próximos a inaugurarla y nos preguntó '¿para qué ponen a ese indio de mierda en este lugar?'".

A modo de respuesta pública, sostuvo que "este es el símbolo de la presencia ancestral de nuestros hermanos de los pueblos originarios que fueron preexistentes a la institucionalidad de los estados. Fueron quienes habitaron este territorio y también protagonistas trágicos de la historia de la humanidad".

Remarcó además que "este monumento representa a los pueblos aniquilados y mira hacia el sur en señal simbólica de estar esperando a sus hermanos que siguen existiendo en la memoria", como un sentimiento sagrado.

Más adelante recordó episodios de arrebatos y usurpaciones de sus tierras, citando hechos acontecidos en Neuquén, "o como ocurrió hace horas por parte de quien se dice representante del pueblo en Chubut y descalificó al pueblo mapuche y tehuelche".

"Cuando suceden estas cosas –puntualizó-, es como que está llegando un nuevo Cristóbal Colón a América. Cuando ocurren estos hechos, hay en cada uno de los que tienen esos comportamientos un Hernán Cortés que fue el brazo ejecutor de civilizaciones milenarias en América".

Fuente: