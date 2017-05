El Patagónico | País/Mundo - 24 mayo 2017 Con 22 muertos, el Estado Islámico ensangrentó un estadio en Manchester El ataque ocurrió el lunes al término de un concierto para adolescentes en la localidad del norte de Inglaterra, y causó además 59 heridos. No hay víctimas argentinas, confirmó el consulado de nuestro país.

El Estado Islámico (EI) se adjudicó ayer el atentado suicida del lunes por la noche en una de las salidas del estadio Arena de Manchester, en el que al estallar una bomba murieron 22 personas, entre ellas una niña de apenas ocho años, al fin de un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande.

El ataque terrorista se registró sobre las 21:35 hora local del lunes, al término de un concierto para adolescentes en la localidad del norte de Inglaterra, y causó además 59 heridos. No hay víctimas argentinas, confirmó el consulado de nuestro país, consultado por la agencia Télam.

Las primeras víctimas identificadas fueron una niña de 8 años que había acudido al concierto con su madre y una estudiante de 18, ambas británicas.

El EI se adjudicó el atentado a través de un comunicado publicado en la agencia Amaq, afín a los yihadistas. La confirmación a través de la agencia ligada al EI ratifica un comunicado idéntico difundido minutos antes en la red social Telegram.

En el comunicado, el grupo yihadista afirmó que el ataque fue una "venganza de la religión de Dios" y tenía por objetivo "aterrorizar a los politeístas", en referencia a los cristianos.

La misiva, que luego replicó la agencia Amaq, también justificó el atentado suicida como una "respuesta a sus agresiones contra las casas de los musulmanes" en nombre del Estado Islámico, al asegurar que "esto es solo el principio".

De las 59 personas que recibieron heridas de diversa consideración doce son menores de 16 años, informó ayer el director médico del servicio de ambulancias de la región, David Ratcliffe, quien agregó que varios heridos sufren lesiones "muy graves" y permanecen en cuidados intensivos.

Según informó la policía de Manchester, se cree que el responsable del ataque actuó solo.

"El autor murió en el Arena. Creemos que el atacante llevaba un artefacto explosivo improvisado que él detonó, causando esta atrocidad", explicó Ian Hopkins, jefe de policía de Manchester.

Por su parte, la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, quien condenó el atentado y suspendió la campaña electoral para los comicios que se celebrarán el 8 de junio, dijo que la policía cree que el atentado fue llevado a cabo por una sola persona, pero están investigando si actuó solo y agregó que si hay más responsables, serán llevados a la justicia.

"La policía cree conocer la identidad del suicida. Pero no ha revelado su nombre", afirmó la primera ministra a los periodistas en la puerta de la residencia oficial del número 10 de la calle Downing Street.



identifican al atacante

La policía del Reino Unido buscaba ayer a posibles cómplices de un joven británico de 22 años que se inmoló con una bomba durante un recital de la cantante Ariana Grande. El jefe de policía de Manchester, Ian Hopkins, identificó al autor del ataque como Salman Abedi, de 22 años, pero no dio más detalles.

Además, se conoció que otro hombre fue detenido también en el centro comercial Arndale de Manchester, uno de los sitios evacuados por la policía, pero por el momento no está relacionado con el ataque cometido en la noche del lunes.

El Reino Unido mantiene el nivel de amenaza terrorista en "severa", la segunda más grave, que significa que es probable que se produzca un ataque en el país.

El atentado ocurrió fuera del recinto del estadio, cuando el público -compuesto en su gran mayoría por adolescentes- estaba abandonando el lugar.

El Manchester Arena es el recinto techado más grande de Europa y es sede de eventos deportivos y musicales.

