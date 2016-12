El Patagónico | País/Mundo | INFORMACIÓN GENERAL - 24 diciembre 2016 Con condiciones, los investigadores del Conicet aceptaron oferta del Gobierno El Ejecutivo volvió a ofertar una extensión de las becas hasta diciembre de 2017 para 343 postulantes, que fueron recomendados pero no seleccionados. También incorporó una alternativa para 107 investigadores que aún no pertenecen al Conicet y que habían sido excluidos del acuerdo.

Finalmente, el Gobierno nacional presentó una propuesta para destrabar el conflicto con los investigadores del Conicet, que desde el lunes mantenían tomado el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Si bien la noticia fue bien recibida por la mayoría de los investigadores en conflicto, algunos se mostraron cautos y exigieron que se esperara el resultado de una asamblea en la que se votará si se acepta o no la propuesta del Gobierno nacional.

Los trabajadores del Conicet aceptaron, tras la realización de una asamblea que duró hasta entrada la noche, la posibilidad de que los becarios afectados por el recorte en los cupos mantengan sus puestos en la estructura del organismo, al menos hasta diciembre de 2017, tal como lo propuso el Gobierno, y de esta forma, el conflicto originado con la toma de la sede del Ministerio de Ciencia y Técnica encontró un principio de solución.

La contrapropuesta de los científicos del Conicet es que quedara afuera del acuerdo la posibilidad de que los becarios que reclamaban su reincorporación se sumaran al plantel de una empresa privada, tal como lo habían ofrecido las autoridades de la cartera de Ciencia y Técnica que encabeza Lino Barañao.

Además, los participantes de la asamblea piden que entre el 20 de enero y los primeros días de febrero se forme una mesa negociadora en la que participen los representantes de los Centros Regionales del Conicet, el gremio de ATE y los sindicatos que agrupan a los trabajadores de la universidades nacionales.

El comienzo de la resolución al conflicto, cuya fase final incluyó la ocupación pacífica del Ministerio desde el lunes hasta ayer por la tarde, se concretó en una reunión que el ministro de Ciencia Y Técnica Lino Barañao sostuvo con los delegados de los investigadores y que se prolongó por media hora, aproximadamente.

La propuesta fue transmitida a las organizaciones estudiantiles y gremiales que mantenían la toma a través del ministro Lino Barañao, tras una reunión mantenida en la Casa Rosada. Fuentes que participan de la toma aseguraron que no fu dificil lograr consenso sobre la oferta del Gobierno y que los científicos del interior eran los más reacios a firmar el acta. Lucía Maffei, de Jóvenes Científicos Precarizados, destacó que "para que el conflicto se resuelva, tiene que proponerse la continuidad de los 500 compañeros" involucrados y recalcó que la mayoría "hace siete años que están precarizados". Entre las 18 y las 18.15 de ayer, los grupos Científicos Universitarios Autoconvocados, Jóvenes Científicos Precarizados, Ciencia y Técnica Argentina, y el gremio ATE, convocaron a un "ruidazo y bocinazo" para repudiar los recortes en el Conicet.

Durante la tarde, y antes de que se realizara la reunión entre los científicos y Barañao, varios políticos de la oposición se hicieron presentes para apoyar la protesta.

Pasaron por la toma para dar su respaldo el ex ministro de Economía y actual diputado Axel Kicillof; el diputado Néstor Pitrola; Cristian Castillo; Alejandro Bodart, y Vilma Ripoll (ambos del MST-Nueva Izquierda).



Fuente: