El Patagónico | País/Mundo - 04 enero 2017 Con críticas a la CGT, trabajadores de AGR-Clarín convocaron al paro Trabajadores de la empresa AGR, que mantienen tomada desde el lunes la imprenta el barrio porteño de Pompeya ante los despidos de toda la nómina de empleados, criticaron la ausencia de la CGT en el conflicto y anunciaron formalmente el paro activo de 24 horas convocado por la Federación Gráfica Bonaerense, que incluirá hoy una movilización que unirá el Obelisco y el Ministerio de Trabajo desde las 15.

La Comisión Interna y los trabajadores que se encuentran ocupando la planta de AGR criticaron en la conferencia de prensa que ofrecieron ayer al mediodía la represión policial del martes por la tarde, a la que calificaron como una "emboscada" que podría haber terminado con heridos graves o muertos ya que los disparos de goma "eran apuntados a la cabeza" de los manifestantes.

Sobre el conflicto reiteraron que se enfrentan a "un lock out patronal ofensivo" y repitieron su pedido al Ministerio de Trabajo para que se dicte la conciliación obligatoria.

"Acá no es que hubo despidos y fuimos al paro. No es esa la situación: Nos presentamos a trabajar el lunes y nos dicen que la empresa cerró, la gerencia se fue, vaciaron la administración de computadoras. El que está en una medida de fuerza es Clarín, los trabajadores queremos retomar la producción", sostuvo Pablo Viñas, vocero del grupo.

En varias ocasiones, las palabras del delegado fueron interrumpidas por cánticos contra la CGT, que según afirman los trabajadores no hizo "absolutamente nada" en el conflicto.

"La CGT tiene avidez por reunirse con el gobierno, pero cuando hay trabajadores en lucha no aparece. Estamos siendo acompañados porque los trabajadores vienen, no viene la CGT. Si sigue apoyando el ajuste, cuando miren atrás no van a tener a nadie, los vamos a pasar por arriba", señaló Viñas en diálogo con Télam.

Además saludaron el acompañamiento de los trabajadores de prensa que "están peleando en todas las redacciones para romper el bloqueo informativo del Grupo Clarín" y criticaron la "militarización" de tres de las sedes del multimedio.

También dedicaron buena parte de la conferencia a contestar la nota que publicó el matutino en el que se afirmaba que "uno de los talleres gráficos pertenecientes al complejo industrial de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR) en Pompeya fue tomado ayer violentamente por un grupo de unos 40 empleados".

"No somos violentos, los violentos son ellos que nos pretenden dejar sin trabajo, sin nuestra cobertura médica. Se las ingenian para decir que despidieron a todos los trabajadores en planta pero que lo hace para defender las fuentes de trabajo", explicaron.

Asimismo, rechazaron los señalamientos que pretenden asociarlos con el "gobierno anterior" y subrayaron que "en medio de la lucha entre Clarín y el gobierno anterior se votó en asamblea por la unidad de los trabajadores y contra cualquier ataque que viniera del gobierno y de la empresa".

Al finalizar la asamblea, llegó al lugar la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, quien entregó una bandera a los trabajadores y pidió "a todos" acompañar "la lucha".

Bonafini no se ahorró críticas al Grupo Clarín, al que señaló como "el que pone y saca presidentes" y a la dirigencia de la CGT al calificarlos como "unos turros" que no acompañan a los trabajadores porque "no tienen vergüenza".

Fuente: