Con duros cuestionamientos a Nación se realizó el acto por el 109º Aniversario del Petróleo

Como todos los 13 de Diciembre, esta mañana se llevó adelante el acto oficial en el Centro de Jubilados y Pensionados de YPF en Km 3, con la presencia de autoridades provinciales y municipales por el 109 Aniversario del Petróleo.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, afirmó que si bien hoy se conmemora un día de festejo también lo es de "reflexión" a partir de la situación que se vive con "esta política de achicamiento que estamos sufriendo, a esta política en la cual se decide todo en un radio muy chico, que la patria ya no es el otro, la patria es un solo y me parece que cada vez están achicando más la patria".

acto petroleo 2 Prensa Concejo Deliberante

En este marco, aprovechó a remarcar la importancia de que se entienda que la actividad en la provincia es una sola y por ello, "tenemos una gran obligación todos los comodorenses y todos los chubutenses de entender que si no nos juntamos, que si no estamos juntos en esta lucha, no la vamos pasar nada bien".

Finalmente, advirtió: "no se puede decir que esta ciudad no dialoga, dialoga con todo el mundo, pero también el diálogo tiene un final" y por eso, afirmó: "esperemos no tener que tomar determinaciones que no nos gustarían tomar, no nos gustaría estar pasando un Año Nuevo en la Plaza de Mayo. Esperemos el acompañamiento".