Con el Acuerdo Federal Energético, Provincia quiere discutir un trato igualitario para esta cuenca El objetivo del Gobierno nacional es tenerlo listo para firmar la semana que viene. Mañana, el sindicato presentará su propuesta para que sea incluida.

El ministro de Hidrocarburos de Chubut, Sergio Bohe valoró la posibilidad de un Acuerdo Federal Energético, a los efectos de promover ámbitos de discusión y consensuar políticas públicas a largo plazo. En ese marco, el Sindicato de Petroleros Privados presentará mañana su propuesta para que sea incluida.

La fecha tentativa para firmarlo es el 12 de enero y es impulsado por el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren. Los cuadros técnicos de las provincias hicieron sus propuestas y los sindicatos discutieron sobre costos operativos con las empresas del sector en las mesas de productividad.

"El Acuerdo Federal Energético es una muy buena intención del gobierno nacional para generar una amplia y completa agenda que lleve adelante el conjunto de la problemática y el planeamiento pendiente de la matriz energética argentina", dijo el ministro de Hidrocarburos.

En este aspecto, señaló que el mismo incorporará cuatro puntos importantes, que tendrán que ver con el vector energético, la generación de energías alternativas, el aporte de los hidrocarburos a la matriz energética y alinear tasas tributarias. En paralelo, los sindicatos y las operadoras discutieron en las mesas de productividad como afinar costos operativos.

"El acuerdo puede ser el ámbito propicio para discutir un trato igualitario para toda la cuenca petrolera. O sobre el tendido energético que pasa sobre Comodoro Rivadavia, el cual con una 'bajada' podría drenar de energía a diversos parques eólicos de la ciudad", señaló Bohe.

"El Gobierno de Chubut no va a ir a aplaudir o firmar acuerdos federales que no cumplan o avancen, sobre cuestiones que la Constitución Nacional y la Provincial definen muy claramente, y que son coincidentes con lo que expresan también otras provincias", expresó el funcionario de Mario Das Neves.



BARRIL CRIOLLO

Al respecto del valor del Barril Criollo de petróleo Escalante, Bohe indicó que seguirán las conversaciones con el objetivo de achicar la brecha de precio entre el crudo de la Cuenca del Golfo San Jorge y el de la Cuenca Neuquina. El año pasado, la diferencia era de 54,90 dólares para el Escalante y 67 a 68 dólares para el Medanito.

De acuerdo a Bohe, la brecha de precios tiene como principal objetivo darle un mejor escenario al shale oil y shale gas que explota y sigue investigando YPF en la formación Vaca Muerta. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, comentó públicamente hace algunas semanas un barril Escalante a 47 dólares y un Medanito a 55 dólares.

"Para Chubut no se justifica una diferencia de precios que supere los cuatro dólares. No entendemos cómo se accedió durante cuatro años a una diferencia de 15 dólares, en donde el 70% de los subsidios los capitalizó YPF y todo eso drenó en inversiones hacia Vaca Muerta", señaló el ministro chubutense.

La finalidad de Chubut es achicar también la brecha existente, al igual que con el valor del nuevo gas, o gas neuquino, cuyo valor es de U$S 7,50 por millón de BTU.

