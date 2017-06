Con énfasis en el desarrollo regional, Macri lanzó acuerdo minero junto a gobernadores

El Plan Federal Minero fue elaborado por representantes de todas las provincias y aprobado por el Consejo Federal de Medio Ambiente. El mismo establece nuevas condiciones para que la minería se desarrolle de manera responsable con el ambiente y con la gente. Chubut no adhirió.

Mauricio Macri presentó ayer en Casa Rosada el acuerdo minero. Junto a la mayoría de los gobernadores, el Presidente señaló que la minería "puede ser un gran pilar en la generación de empleo al igual que la agricultura".En ese contexto, el mandatario aseguró que "por cada puesto de trabajo directo, la minería genera otros cinco puestos indirectos". Entusiasmado por las estadísticas, Macri auguró que con la puesta en marcha del acuerdo minero se podrían generar unos 125 mil puestos de trabajo: "Esto es un desarrollo federal".Asimismo, el Presidente también se refirió a las retenciones mineras que fueron dadas de baja por el Gobierno nacional y consideró que "eran un castigo para las economías regionales".El Plan Federal Minero fue elaborado por representantes de todas las provincias y aprobado por el Consejo Federal de Medio Ambiente. El mismo establece nuevas condiciones para que la minería se desarrolle de manera responsable con el ambiente y con la gente y para que sea un impulso para el desarrollo de las comunidades locales, generando empleo y oportunidades para las empresas argentinas.Según se informó oficialmente, el acuerdo minero deberá ser ratificado por el Congreso para "actualizar la normativa vigente de acuerdo a las prácticas de los países que más y mejor han avanzado en la industria".De la firma del acuerdo participaron los representantes de todos las provincias a excepción de Chubut y La Rioja. Con un faltazo anunciado, el gobernador patagónico Mario Das Neves, ratificó que no autorizará la apertura de la actividad minera en su provincia y basó su decisión en "una encuesta que hicimos donde hay un 63% de rechazo a la minería".En Chubut la minería metálica está prohibida por la ley provincial 5001. En la última conferencia de prensa donde se refirió al tema el mandatario provincial agregó que "en este marco tampoco vamos a firmar el pacto federal minero porque esta es una provincia absolutamente ambiental"."Puede ser una gigantesca oportunidad", alentó el presidente en el salón Blanco de Casa de Gobierno y señaló: "Creemos que (la minería) puede ser un gran pilar en la generación de empleo", tras asegurar que "por cada puesto de trabajo directo, la minería genera cinco puestos de trabajo indirectos",Para Macri, la Argentina tiene una "gran oportunidad" en la actividad minera para generar riqueza y sin descuidar el cuidado del medio ambiente, ya que "esto lo podemos hacer con un perfecto cuidado del medio ambiente".El acuerdo presentado hoy en Casa Rosada fue fruto de una larga negociación con las provincias que poseen subsuelos aptos para la minería, como Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Jujuy, Salta, Catamarca, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz. No suscribieron el acuerdo La Pampa, Chubut, La Rioja y Santiago del Estero.."Este es un recurso -aclaró Macri- de cada provincia y será decisión de cada una de las provincia si quieren desarrollar la minería o no".