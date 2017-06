El Patagónico | Deportes | RUGBY - 15 junio 2017 Con Ferronato, Argentina XV venció a España sin apuros en la National Cup El pilar comodorense formó parte del equipo titular, que ganó 37-5 en la segunda fecha del torneo que se desarrolla en Montevideo. El cuadro albiceleste finalizará su participación este domingo, ante Italia Emergente.

El seleccionado argentino de rugby Argentina XV derrotó ayer a su par de España, por 37 a 5, encuentro válido por la segunda fecha del torneo National Cup, que se desarrolla en Montevideo.

El partido se disputó en el estadio Charrúa, con un parcial favorable al conjunto argentino de 10-0.

Previamente, el seleccionado de Namibia venció al combinado Italia Emergente, por 38 a 22, y posteriormente el representativo anfitrión, Uruguay, venció a Rusia, por 32 a 29.

Los cinco tries del conjunto albiceleste fueron conquistados por Franco Sábato en dos oportunidades, Franco Cuarante, Juan Capiello y Bruno Lautaro, Joaquín Díaz Bonilla aportó un penal y una conversión, Martín Elías sumó una conversión y Santiago Mare logró dos conversiones más.

El seleccionado argentino finalizará su participación este domingo, ante el combinado de Italia Emergente.



SINTESIS



ARGENTINA XV 37 - ESPAÑA 5

Argentina XV: Francisco Ferronato, Roberto Tejerizo y Facundo Gigena; Pedro Ortega e Ignacio Larrague; Mariano Romanini, Santiago Montagner y Santiago Portillo; Lautaro Bazán Vélez y Joaquín Díaz Bonilla; Franco Cuaranta, Santiago Mare, Juan Cappiello (capitán) y Franco Sábato; Martín Elías.

Ingresaron: Agustín Gómez Di Nardo, Santiago Medrano, Felipe Ezcurra, Fernando Luna, Lautaro Bavaro, Franco Barda, Bruno Devoto y Juan Cruz Guillemaín.

España: Fernando López, Daniel Marrón y Alberto Blanco; Manuel Mora y Matthew Foulds; Jaime Nava (capitán), Lucas Guillaume y Afa Tauli; Tomás Munilla y Alvar Gimeno; Ignacio Contardi, Andrea Ravago, Iñaki Mateu y Federico Castiglioni; Brad Linklater.

Ingresaron: Emiliano Calle, Frederic Quercy, Juan Anaya, Jordi Jorba, Agustín Ortíz, Jean Baptiste Custoja y Víctor Sánchez.

Tantos PT: 1' try Sábato convertido por Díaz Bonilla (A) y 35' penal Díaz Bonilla (A). Resultado parcial: Argentina XV 10- España 0.

Tantos ST: 13' penal Elías (A), 17 try Cuaranta (A), 20 try Contardi Medina (E), 24' try Capiello convertido por Mare (A), 25' try Sábato convertido por Mare (A) y 30' try Bravo (A).

Amonestado PT: Gigena (A).

Amonestado ST: Quercy (E).



