El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 23 abril 2017 Con foco en el Conurbano, el Gobierno salió a la calle con un nuevo timbreo

El presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, encabezaron en el partido bonaerense de Lobos el nuevo "timbreo nacional" de Cambiemos para dialogar con los vecinos y realizar un balance de gestión de cara a las elecciones legislativas de octubre.

Algunas imágenes del timbreo fueron difundidas por Presidencia a través de la red social Snapchat, donde pudo verse al jefe de Estado y Vidal intercambiando saludos con vecinos y pedidos de "no aflojar", según dichos de la mandataria provincial.

En Tigre, cuyo mayor referente político es el diputado y líder del Frente Renovador Sergio Massa, el timbreo fue encabezado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y el jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai, quien subió a su cuenta oficial de Twitter varias fotos con el hastag "entre todos podemos más".

En Hurlingham, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo acompañada por el referente local de Cambiemos y subsecretario de Asuntos Municipales de Nación, Lucas Delfino, y el ministro de Economía provincial, Hernán Lacunza, quien aseguró que "lo más importante es escuchar la palabra del vecino, saber qué necesita y cómo podemos mejorar su calidad de vida".

En José C. Paz, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, realizó un timbreo acompañado por el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano, y el subsecretario de políticas sociales del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense y referente de Cambiemos en ese distrito, Ezequiel Pazos, quien calificó calificó de "muy buena" la recepción de los vecinos.

En Berazategui, el ministro de Cultura, Pablo Avelluto, participó de la actividad junto al viceministro del Interior, Sebastián García Deluca; la secretaria Legal y Técnica bonaerense, Fernanda Inza; y el secretario general del Gobierno bonaerense, Fabián Perechodnik, quien resaltó: "Es importante este mecanismo distinto de vincular a los funcionarios con los vecinos".

En Malvinas Argentinas, la jornada estuvo encabezada por la titular de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el ministro de Gobierno bonaerense Joaquín de la Torre, quien al finalizar la recorrida señaló: "Vinimos a escuchar a los vecinos con el espíritu de relevar necesidades y estar cerca".

En el principal bastión del PJ, en La Matanza, el timbreo fue encabezado por el ministro de Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, y la titular de Salud provincial, Zulma Ortiz; mientras que otro municipio populoso de tendencia peronista -Lomas de Zamora- fue recorrido por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, quien destacó "el ida y vuelta" con los vecinos.

En un claro mensaje político, Finocchiaro cargó contra la intendenta kirchnerista de La Matanza, Verónica Magario, al señalar que "escuchando a la gente de los barrios uno puede darse cuenta que La Matanza no avanza porque los que la gobiernan no quieren".



EN TERRENO OPOSITOR



También participaron de timbreos en municipios cuyo intendente es opositor el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en Florencio Varela; el titular de Producción, Francisco Cabrera, en Avellaneda; el ministro de Salud, Jorge Lemus, en Ensenada; el titular del Enacom, Miguel de Godoy, en Escobar; y el ministro de Justicia, Germán Garavano, y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, en Esteban Echeverría, entre otros.

Tras la tradicional estrategia que utiliza Cambiemos para "estar cerca de la gente y conocer de primera mano las realidades y preocupaciones de los vecinos", desde la Provincia anunciaron que está previsto que se realicen timbreos cada quince días, según consigna un comunicado.



