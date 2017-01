Con la medalla de oro, pero sin aprobar Educación Física

La parte negativa del excelente año deportivo que vivió Leila Ramos es la escolar. El año pasado cursó el 4º año en la escuela 732 del barrio Laprida, pero se quedó en ocho materias, más dos previas. Las faltas por entrenamiento y el viaje pesaron en el calendario escolar, pero ahora está enfocada en descansar y rendir las materias para cursar 5º este año.

"Nunca nos dimos cuenta de pedir en la escuela la licencia deportiva. Hasta Gimnasia me llevo, pero es algo que voy a afrontar como todo. Tengo que rendir, y lo voy hacer", explicó Leila.

Su mamá lo ve de manera diferente. "El profesor no se dio cuenta que ella entrenaba el triple. Creo que una persona que hizo los seis años de secundaria y no faltó nunca a gimnasia, no tiene el entrenamiento de Leila. No lo puedo entender", sentenció Carolina, su mamá.





PERFIL

Nombre: Leila Andrea Ramos.

Fecha de nacimiento: 9 de febrero 2001.

Edad: 15 años.

Hobbie: Taekwondo y murga.

Comida preferida: los tacos de mamá Carolina.