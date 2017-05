El Patagónico | Regionales | BANQUINA POLÍTICA - 08 mayo 2017 Con la pala en Comodoro y la calculadora en el Valle Sin hacer ruido, los tres partidos con chances siguen midiendo precandidatos. En la Legislatura habrá más cambios, mientras limitan chicanas y sancionan a los díscolos.

De todos los sexos

Mientras en Comodoro solo se piensa en cómo salir delante de la devastación en la que se sigue encontrando la ciudad, en el valle ya se empezaron a calentar los motores para las definiciones políticas que se deben tomar en vistas a las elecciones de octubre, previo las PASO del 13 de agosto.

Está claro que en el caso del partido gobernante, Chubut para Todos, quien sigue manejando los tiempos, los nombres y los silencios es el gobernador Mario Das Neves, quien ya fue claro cuando bajó línea a los suyos sobre la conveniencia de no hablar mucho del tema por la situación en la que se encuentran Comodoro y la provincia.

No obstante, en la conferencia de prensa que en Rawson dio el martes, ante una consulta, el gobernador le puso un poco de suspenso y confusión. Es que cuando le preguntaron si los candidatos iban a ser dos mujeres, el gobernador primero elevó sus hombros y luego optó por la ironía: "y capaz que sí, o capaz que la lista la encabeza un bisexual. Todo puede ser", dijo entre risas y los nervios de algunos, que no sabían si ya tenían que empezar a probar algo que hasta el momento habían descartado.



Sin H

Luego de esa humorada, el gobernador se refirió a la situación de las paritarias con los gremios provinciales que todavía no se cerraron, básicamente por falta de acuerdo y sobre todo porque el temporal también se llevó puesta las negociaciones o cálculos previos.

En ese marco, el mandatario aprovechó para cuestionar nuevamente al gobierno anterior al referirse a cómo se cerraban los acuerdos durante la gestión de Martín Buzzi. "Nosotros no vamos a hacer como los anteriores, que arreglaban con los jefes de las comisarías y a los de abajo los dejaban con sueldos miserables. Vamos a buscar el mejor acuerdo para todos", sentenció.

De inmediato también aprovechó para referirse a las anteriores paritarias de Salud donde "la doctora Eredia sin hache y 'Maní' con todos los apellidos que quieras, no se fijaban en los números reales y cerraron acuerdos incumplibles", sentenció.



El fondo de reparación

Esta semana, en la Legislatura desfilarán varios ministros y funcionarios provinciales para, en reunión con diputados, cuantificar los efectos devastadores que el temporal provocó en Comodoro Rivadavia y a partir de eso finalmente sancionar la ley que preveía afectar fondos del endeudamiento a la reparación o reconstrucción de la ciudad.

El proyecto, que fue presentado por el bloque del FpV tras el segundo temporal del 6 de abril, todavía no pudo definirse porque luego de una fuerte crítica por parte del gobierno provincial en el bloque la mayoría entendió que debía arribarse a un consenso para que, si el fondo o la ley salían, pudiera ponerse en práctica.

La discusión interna fue fuerte, según cuentan, porque una parte del núcleo duro del bloque, sobre todo Gabriela Dufour, quería que el proyecto salga tal cual fue presentado y que si el mismo luego era vetado por el gobernador igual serviría para, según su lectura, exponer a Das Neves.

La postura mereció, como se dijo, una dura discusión pero finalmente prosperó la más sensata que es la de buscar real ayuda para Comodoro y no un proyecto de ley vetado que solo sea útil para las peleas internas.



Buscando presidente

En la bancada del FpV, compuesta ahora solo por 11 de los 16 diputados que fueron electos en octubre de 2015, también comenzó a evaluarse quién será el presidente del bloque ya que, por cansancio o por sentirse inútil, Javier Touriñan adelantó que no quiere continuar cumpliendo ese rol.

Apenas el diputado por Comodoro transmitió este deseo a sus compañeros, y luego de los políticamente correctos pedidos para que continúe, algunos de los diputados comenzaron a buscar voluntades para conseguir suceder a Touriñan.

José Grazzini, Alejandra Marcilla y Blas Meza Evans -como representante del núcleo duro- son algunos de los que ya están buscando apoyos y voluntades, pero todo parece indicar que quien sucederá a Touriñan será otro comodorense: Gustavo Fita.



González por Bestene

Luego de la inesperada declinación de la precandidatura de Jorge Alberto Nadim Aidar Bestene, el sector identificado bajo la sigla Primero Chubut ya definió que ese lugar será ocupado por el dirigente de Luz y Fuerza, Héctor González.

El lanzamiento se realizó el miércoles pasado, en una reunión en la que estuvieron Bestene, González y todos los miembros de esa agrupación, a excepción del intendente de Trelew, Adrián Maderna, quien parece haber tomado otro camino al que decidieron recorrer sus compañeros de la ex lista celeste y blanca.

Bestene explicó que su declinación fue por motivos familiares y personales y de inmediato dijo que el dirigente sindical tenía todo el apoyo del sector para ser el candidato. González asumió el desafío, criticó a Macri y a la nueva conducción justicialista provincial, y dijo que el gran desafío es vencer en las PASO y luego en las generales.

El dirigente sindical aseguró que tomó contacto con Maderna, a quien le pidió que se defina, y con los peronistas de cada una de las regiones. De Comodoro no hablo casi nada. Eso sí, nombró la ciudad para adelantar que su compañera de fórmula será de aquí.



Eliceche a favor del valle

El ex presidente del PJ, Carlos Eliceche, aseguró que, en este turno electoral la cabeza de la lista de diputados nacionales le debe corresponder al Valle. Luego de excluirse de esa pelea, el ex intendente de Puerto Madryn dijo que las otras regiones de la provincia ya tienen su representación en el Congreso y que por eso ahora le correspondía al valle.

Eliceche recordó que Comodoro tiene diputados y senadores, como Ana Llanos, Alfredo González Luenzo y Mario Pais; que Esquel tiene al diputado nacional Santiago Igon, y Madryn a la senadora Nancy González.

Al hacer ese repaso, en el que excluyó a Jorge Taboada y Nelly Lagoria de Comodoro y a Sixto Bermejo del valle (los dos últimos son los que terminan mandato), Eliceche no terminó de explicar la razón por la cual los legisladores nacionales deben elegirse de acuerdo a su ubicación geográfica, en lugar de buscar a los mejores hombres y mujeres para la ocasión, sin importar dónde hayan nacido o vivan en la provincia.



Un acuerdo muy discutido

El sábado, en el pelotero de Petroleros Privados se realizó el plenario de cuerpo de delegados y comisión directiva en el que finalmente, y tras una extensa y caliente discusión, se aprobó por mayoría el acuerdo firmado por el titular del gremio, Jorge Avila, con las operadoras, las empresas de servicio y Nación.

En el plenario no se permitió el ingreso de la prensa pero se sabe que la discusión fue áspera porque, más allá de las justificaciones por el precio internacional del petróleo y la situación económica del país, lo firmado implica que en Chubut se aplicará la misma flexibilización que se criticaba en Vaca Muerta, auspiciada por el mandamás sindical de allá, el senador Guillermo Pereyra.

Según trascendió, tras un sondeo previo con los delegados donde la votación era adversa, se decidió avanzar en lo que pueden ser algunas modificaciones al convenio, entre otras que los cambios rijan para las actividades futuras y no las actuales y también dejar de lado el aval para trabajar con fuertes ráfagas.

Avila, que reconoció que lo firmado estaba lejos de ser motivo de fiesta o celebración, tendrá ahora la tarea en Buenos Aires de ver si lo que ya firmó, junto al Jerárquico José Llugdar, puede modificarse.



Acá no entra nadie

Una vez iniciado el plenario, un número importante de afiliados, básicamente nucleados en la agrupación René Salamanca, quisieron ingresar al pelotero para escuchar el debate y pedir que no se aprobase el acuerdo. El pedido fue negado de plano por parte de la conducción, que cerró las puertas del salón y con seguridad interna impidió el ingreso de nadie que no fuera conducción, delegado o invitados especiales, como la concejal petrolera Sirley García o el ministro de Hidrocarburos, Sergio Bohe.

En protesta, se comenzaron a quemar cubiertas en la esquina de Alem y Aristóbulo del Valle, pero la acción no duró mucho por intervención de la misma gente del gremio y por parte de los automovilistas, que corrieron las cubiertas y siguieron avanzando y circulando por Alem.

La prensa, a la que no se le dejó entrar al plenario, también sirvió para contener la protesta ya que el "encargado" de seguridad aludió a la presencia del único periodista presente, el de El Patagónico, para evitar que "haya quilombo".



A Buenos Aires, ¿y después?

Luego del difícil mandato recibido por el plenario que le impone modificar algo ya firmado, Jorge Avila viajará con ese objetivo a Buenos Aires. La tarea que tiene por delante no es sencilla, no solo porque el acuerdo ya fue suscripto el martes pasado sino porque hasta el momento la postura de las operadoras y de Nación, a través del ministro de Energía y accionista de Shell, Juan José Aranguren, en este aspecto son inflexibles, tanto que lograron que finalmente el convenio se suscriba, más allá de que en el caso de Privados se decidió pasarlo por la asamblea del sábado.

Tras este intento, también habrá que ver qué sucede con Avila, que por cuestiones personales ya había adelantado su alejamiento de Petrominera y de la conducción del gremio.



A dos aguas

El acuerdo petrolero recibió los apoyos políticos del gobernador Mario Das Neves y del intendente Carlos Linares, quienes durante 17 meses acompañaron la pelea que llevaron adelante los petroleros para evitar la flexibilización, desde aquella multitudinaria marcha del 28 de diciembre de 2015 a la amenaza de instalar una "carpa negra" frente a la Casa Rosada.

El temporal que se desató sobre Comodoro hace poco más de un mes hizo encender algunas luces ilusorias respecto a que, entendiendo la situación, el gobierno nacional y las operadoras iban a frenar su avance sobre las conquistas laborales, exacerbado desde que se tomó la decisión política de eliminar el "barril criollo", que en la práctica era un subsidio de Nación para no seguir cediendo derechos laborales en un país donde el ajuste es diario y el aumento de precios incontenible.

"Ni siquiera esto entendió Aranguren. Es como hablar con la pared", relató el gobernador, que aceptó el viernes en Comodoro que el ministro en realidad solo cumplía con las disposiciones del presidente, Mauricio Macri Blanco Villegas.

"No es el convenio mejor, sino el posible para sostener la actividad" dijo Linares, quien también criticó las políticas nacionales.



Los reembolsos

El miércoles 17, en el Senado de la Nación, se dará una pelea importante para recuperar el beneficio de las reembolsos por exportaciones a puertos patagónicos, que se anuló –cuándo no- por Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Mauricio Macri.

La provincia del Chubut, con la posición del gobernador Mario Das Neves y de los senadores Mario Pais, Alfredo Luenzo y Nancy González, hace punta en la resistencia. Con Pais como espada fundamental se consiguió el rechazo en la Comisión Bicameral, y ahora los tres legisladores nacionales tienen la postura unificada para acompañar esa decisión.

"Ya empezaron a llamar a los gobernadores a intentar seducirlos. Con nosotros que no intenten porque hace cinco meses, cuando se consiguió rechazarlo, se nos dijo que se iban a buscar alternativas y no se hizo nada. Ahora que se viene el tratamiento, se acuerdan del tema", dijo el gobernador.



Llegó tarde y se quedó afuera

El viernes, además de la firma de créditos con el Consejo Federal de Inversiones para los afectados por el temporal, el gobernador también suscribió el acuerdo para la finalización de la pista de atletismo en kilómetro 4.

El titular de Chubut Deportes, Walter Ñonquepan, llegó tarde a la actividad, tanto que la tuvo que ver de afuera porque, cuando arribó al club Huergo, el convenio ya se había firmado.

En la mesa central, a instancias del municipio, se sentó el profesor Eduardo Bernal, que a los 94 años disfrutó de la firma por algo que peleó tanto. El ex secretario de Gobierno y concejal municipal, entre otras actividades que cumplió, también se río cuando en reconocimiento Mario Das Neves destacó su presencia y dijo que "tiene más años que Mirtha Legrand".



Otro precandidato

En la alianza Cambiemos, los precandidatos ya virtualmente lanzados a la diputación nacional son Ignacio Torres por el PRO y Gustavo Menna por la UCR. De todos modos, de acuerdo a la información proveniente desde Buenos Aires, a las arenas y precandidaturas políticas puede volver un viejo conocido.

Se trata del ex senador nacional Mario Cimadevilla, actual titular de la Unidad Especial que investiga el atentado de la AMIA, quien según el diario La Nación es tenido en cuenta por el propio Presidente para, como candidato propio, defienda en octubre el cambio que empezó hace 17 meses y que hasta ahora solo benefició a la Pampa Húmeda.



El instigador

El Partido Justicialista decidió el sábado, en su reunión de Rawson, suspender las afiliaciones partidarias a los 5 diputados provinciales que se fueron del bloque que todavía conduce Javier Touriñan.

Las afiliaciones de Florencia Papaiani, Leandro Espinosa, Javier Cunha, Alfredo Di Filippo y Sergio Brúscoli, ahora tendrán que ser revisadas por el Tribunal de Disciplina que, curiosamente, también recibirá la suspensión de Gustavo Mac Karthy, a quien la mesa partidaria definió como "el instigador" de la partida de los 3 diputados que representan al Frente de Agrupaciones Peronistas.

La votación para la suspensión de las afiliaciones fue dividida y tuvo como resultado 11 votos a favor, entre ellos los del titular del partido y del Congreso, Ricardo Mutio y Natalia Ravarotto, 5 en contra, sector donde se ubicaron los diputados provinciales Gustavo Fita y Cecilia Torres Otarola, y la abstención del ex intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi.



¿Van por todo?

En el partido se entusiasmaron con la purga y tienen pensado avanzar sobre aquellos que prestan funciones para el gobierno, y si bien los apuntados son José Glinski y Ezequiel Villagra, algunos sugieren que si van por esos nombres también deberían sancionar a Néstor Di Pierro y Jorge Avila, uno vocal de YPF en representación de la provincia y otro todavía titular de Petrominera.





