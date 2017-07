El Patagónico | Regionales | CRISIS PETROLERA - 01 agosto 2017 Con presencia policial, Tecpetrol decidió paralizar el yacimiento La operadora Tecpetrol decidió ayer paralizar el yacimiento El Tordillo y solicitó presencia policial para evitar eventuales desmanes u otro tipo de acción que se impulse desde el sindicato Petrolero Chubut. El gremio conducido por Jorge Avila denunció la situación, realizó un plenario y solicitó una urgente actuación del Ministerio de Hidrocarburos que conduce Sergio Bohe. Para el funcionario provincial, la medida fue adoptada por la petrolera para "proteger" las instalaciones.

Mientras ayer a la tarde operarios del yacimiento decidían tomar en forma pacífica las instalaciones de la operadora en El Tordillo, el gremio petrolero denunciaba que para evitar las reacciones que pudieran producirse por el envío de telegramas de despido, Tecpetrol decidió paralizar las actividades en el yacimiento, donde apostó efectivos de policía para que, con su presencia, disuadan a los trabajadores de cualquier tipo de medida de fuerza o de toma de las instalaciones.

El secretario adjunto del gremio, el diputado provincial Carlos Gómez del PJ, fue quien públicamente denunció la paralización y aseguró que la misma se dispuso "en pleno invierno" para "atajarse de las reacciones que pueden producirse con el envío de telegramas de despido".

Gómez recordó que tanto en la Legislatura como públicamente, había alertado sobre la posibilidad de que la operadora despidiera a más de 250 trabajadores. Ayer ya se supo de la existencia de algunos telegramas y de allí la decisión de los operarios de tomar las instalaciones hasta que se retrotrajera la situación.

La operadora decidió paralizar el yacimiento luego del fracaso de las negociaciones que se llevaron adelante durante todo el fin de semana y antes del día en el que comenzarían a producirse los despidos anunciados.

"Los compañeros nos están indicando que Tecpetrol paralizó el yacimiento, donde hay efectivos de la policía de la provincia con armas largas. Todo esto llama la atención y genera nuestro repudio y un nuevo pedido hacia el gobernador Mario Das Neves, para que revierta esta situación y frene los despidos", indicó Gómez.

El sindicalista también pidió que "el ministro de Hidrocarburos, Sergio Bohe, se despierte y atienda esta situación que, por otra parte, va a contramano de lo que se firmó el mes pasado, que fue un compromiso para generar empleo. No solo no cumplen con eso, sino que despiden a los trabajadores. Esto debe revertirse", reclamó.

"El 14 de junio el gobernador anunció con Tecpetrol inversiones por más de 340 millones de dólares, que no están cumpliendo. Con esta medida, la petrolera está poniendo en riesgo la paz social de Comodoro", completó.



AUTOPROTECCION



El ministro de Hidrocarburos, Sergio Bohe, también fue consultado por la situación por la misma emisora e intentó minimizar la situación al recordar que "estamos, desde hace tiempo, inmersos en una crisis internacional. No tengo notificación de la paralización del yacimiento, pero me parece que se adoptó a partir de los mensajes nada conciliadores o alarmistas del sindicato", indicó.

De manera reiterada, Bohe definió a Gómez como "el diputado opositor" y mencionó que de inmediato, pese a entender que la decisión se enmarca en la crisis de la Cuenca, "nos comunicaremos con la operadora para conocer la situación. Desde este gobierno se está actuando con seriedad y madurez, y queremos que todos los actores de la actividad hagan lo propio".

