Con un 80% de asistencia terminó la primera semana de clases luego del temporal

"El lunes tuvimos un 40% pero hoy ya estamos con una matrícula completa; faltaron solo 38 chicos", dijo Carlos Piñero, director de la escuela 119, uno de los establecimientos de Comodoro Rivadavia que el lunes pudo reiniciar el ciclo lectivo tras el temporal que azotó Comodoro entre el 29 de marzo y el 8 de abril.

"Durante esta semana pudimos contactarnos con algunas familias y otras no; lo que pasa es que hay muchas que no pueden bajar y tenemos alumnos del Máximo Abásolo que no pueden venir", detalló el director.

El panorama que se vivió en el establecimiento ubicado en San Martín y Saavedra marca un poco lo que sucedió en el resto de la ciudad. Piñero contó que en la escuela se habló con los chicos y se mantuvo una reunión con los padres. Además, se comenzó a trabajar en un proyecto sobre qué hacer después del desastre.

Según confirmó a El Patagónico Walter Iturgay, subsecretario de Coordinación del Ministerio de Educación, ayer la asistencia a las escuelas superó el 80%, tal como sucedió en la escuela 119 y también en la 91 que funciona en el edificio del Ceret.

“El primer día tuvimos el 50% de la asistencia, pero hoy llegamos al 81% de asistencia. Tenemos alumnos de Bella Vista, Valle C y Laprida, las zonas maltratadas por el temporal”, explicó Wanda Karina Jones, la directora de la escuela, donde están esperando la entrega de su nuevo edificio.

La directora explicó que tienen familias evacuadas, aunque admitió que “no hay un gran número. Lo más complicado fue la falta de agua en los barrios y la falta de transporte".

Respecto a cómo se trabajó durante esta semana explicó: “hicimos un sondeo general de las situaciones de las familias, en trabajar en cómo se sintieron, qué sintieron, no haciendo hincapié en lo malo sino en tratar de buscar lo bueno. Estuvieron haciendo afiches y recortes trabajando a partir de ahora qué vamos a hacer para salir adelante".

“Además hemos averiguado por teléfono la situación de cada familia, hemos citado a los papás. Queremos que aunque estén evacuados, los nenes vengan a la escuela y ver lo que realmente necesitan”, aseguró.





cuatro ESCUELAS MAS

Iturgay también confirmó que quince escuelas continúan sin clases, pero explicó que cuatro de ellas reanudarán sus actividades pasado mañana. Son las 169, 221, 722, 7702, además de “algunos establecimientos que en los cuales el acceso nos está imposibilitado y también tenemos algunos problemas de cloacas que hacen más difícil la llegada. Muy posiblemente el martes se agregaría una nueva escuela, pero en otras va a demorar un tiempo más el lograr el normal desenvolvimiento. Va a necesitar un trabajo de Obras Públicas, por ejemplo la 154 cuya matrícula va a ser llevada a 652. Estamos hablando de cerca de 400 niños. También están complicadas la 519, la155 sin acceso, igual que la 218 y la 424”, detalló.