POLITICA - 12 junio 2017 Con un ojo en 2019, Massa y Stolbizer recorrerán la provincia de Buenos Aires "La idea es hacer una construcción de una alternativa política en Argentina a largo plazo, porque el país no necesita acuerdos sueltos sino más allá en el tiempo", planteó Daniel Arroyo, referente del Frente Renovador y uno de los potenciales cabeza de lista entre los candidatos a diputados bonaerenses por esa coalición.

La coalición 1País buscará afianzarse en la provincia de Buenos Aires, mediante propuestas económicas centradas en las necesidades de la economía familiar que se convirtieron en el eje de la campaña con la que Sergio Massa y Margarita Stolbizer se preparan para recorrer las ocho secciones electorales bonaerenses, sin ocultar el interés en prolongar su alianza hasta después de 2019.

Los dirigentes parecen sostener, además, la estrategia de mostrar "propuestas y equipo" como eje con el cual sortear la polarización, una "grieta que no es más que el pozo" con el que se "quieren dividir", como sostuvo Massa, durante el acto del sábado, con el cual el movimiento Libres del Sur se sumó a 1País.

Daniel Arroyo, referente del Frente Renovador que lidera Massa y uno de los que suena para ocupar los primeros lugares en la lista de candidatos a diputados nacionales bonaerenses declaró a Télam: "la idea es hacer una construcción de una alternativa política en Argentina a largo plazo, porque el país no necesita acuerdos sueltos sino más allá en el tiempo".

De todos modos, hay cierta reticencia de la dirigencia de hablar del futuro político del espacio formado por el Frente Renovador y el GEN de Stolbizer, ya que su prioridad es poner en agenda mediática las dificultades cotidianas que padece una parte de la población por sobre las discusiones partidarias y los lugares en las listas.

Recién el 20 de julio se hará un acto en donde se presentarán los principales candidatos, que podrían incluir -entre una de las tantas posibilidades que se barajan- la fórmula Massa-Stolbizer como postulantes ambos a senadores nacionales, dijeron fuentes de 1País.

La jugada es ciertamente arriesgada, dado que para que Massa y Stolbizer renueven sus respectivas bancas, la lista de 1País debería ganar las elecciones provinciales, algo difícil de asegurar a meses de los comicios, en una elección que de a poco se va perfilando como de tercios y que parece dejar atrás la tan hablada "polarización".

Pero barajar esa posibilidad trae consigo una definición del sector de Stolbizer: convencidos de que la apuesta de 1País es para 2019, la diputada podría aceptar el segundo lugar en la fórmula -entendiendo que Massa es quien atrae más votos-, y correr el riesgo de no entrar en el Congreso en las legislativas de octubre próximo.

Stolbizer incluso expresó esa idea, entre líneas, durante la presentación del acuerdo electoral, el 25 de mayo, cuando aseguró: "el progresismo cree que hay que resignar un poco para que los otros puedan avanzar" y "es necesario trabajar en conjunto para garantizar el progreso de las mayorías".

Mientras tanto, la idea de los dirigentes es realizar un acto por sección electoral que servirá de presentación de 1País en cada una de ellas. Ya se están planeando los de junio, que se harán en Morón (por la primera sección), Pergamino (la segunda) o Chivilcoy (por la cuarta).

Seguramente, la lista de diputados y senadores nacionales será de unidad, pero hasta ahora, lo que se está debatiendo son los lugares que tendrá cada partido en las boletas y, de acuerdo a lo que pudo reconstruir Télam hasta el momento, el sector del Frente Renovador tendría la mayoría de los primeros puestos, seguido del GEN y habría un lugar para el recientemente incorporado Libres del Sur.

En alguna de las ocho secciones electorales, en tanto, los partidos podrían disputar las PASO; sin embargo, desde 1País explicaron a Télam que las decisiones locales no afectan a la estrategia nacional.

Es sabido hace tiempo que tanto Massa como Stolbizer no quieren hablar de candidaturas propias o ajenas, ya que se mantiene la idea que ha repetido públicamente el ex intendente de Tigre más de una vez: "primero planteamos equipo y propuesta, luego espacio y por último las personas".

Marcelo Ferreira, jefe de campaña de Margarita Stolbizer, explicó a Télam que con la propuesta "Bajemos los precios" se usarán plataformas online y las 503 mesas partidarias colocadas en distintos puntos del país en busca de reunir los 3 millones de firmas necesarias para que el Congreso trate la iniciativa, junto con el proyecto de Ley de Góndolas, que avanza en esa misma dirección.

Con la incorporación de Libres del Sur en este espacio, dos de los tres partidos del actual Frente Progresista estarán integrados al Frente Renovador de Massa; pero también se espera que una porción de dirigentes del Partido Socialista se sumen, "como independientes" y a nivel distrital, en 1País, una decisión pragmática y política que le permitiría al socialismo pelear por la renovación de sus bancas.

Si bien el sector socialista liderado por la diputada Gabriela Troiano rechazó el acuerdo con Massa por considerarlo un espacio político "de derecha", en la resolución del congreso provincial del partido debió ceder y autorizar a sus afiliados a "participar como independientes en alianzas o frentes electorales" para que "aspiren a integrar listas conformadas a nivel local por partidos que hayan formado parte de la alianza Progresistas".



