Con una ley se intenta frenar la eliminación de las licencias gremiales para los estatales de Chubut

Diputados del bloque Justicialista-FPV impulsaron el proyecto de ley que garantiza las licencias gremiales de los trabajadores del Estado que integran la conducción de algún sindicato. "Esto no quiere decir que nosotros estemos a favor de la cantidad de licencias sindicales que hay; lo que queremos poner en el tapete es que hay que discutirlas porque son necesarias, pero tienen que tener un control", aclaró el diputado Gustavo Fita, al ser consultado por la iniciativa.

El jueves por la noche, en lo que fue la última sesión del año, la Legislatura provincial sancionó un proyecto de ley que presentaron cuatro diputados del bloque Justicialista-FPV para garantizar la libertad de los trabajadores del Estado con cargos sindicales, a hacer uso de las licencias gremiales.

El proyecto se redactó en las últimas semanas en respuesta a una decisión del Gobierno provincial que en agosto había anunciado la eliminación de este beneficio.

Así, luego de haber obtenido dictamen de la Comisión de Legislación Social, Salud, Derechos Humanos y Trabajo, en la noche del jueves fue sometido a votación, obteniendo 16 votos favorables y la abstención de los diputados de Chubut Somos Todos, además de Florencia Papaiani, Leandro Espinoza y Javier Cunha, quienes tienen como referente al ex vicegobernador, Gustavo Mac Karthy.



REGULAR LA CANTIDAD

El diputado Gustavo Fita, uno de los impulsores del proyecto junto a Alejandra Marcilla, David González y Estela Hernández, al ser consultado por El Patagónico explicó que la iniciativa "es un poco el freno para que se pueda tratar el tema, pero no arbitrariamente sino que sea una discusión que se dé en paritaria y que algo la contemple. Ese es el sentido".

“Nosotros creemos que solamente se está buscando a las licencias que tienen que ver con Educación, pero no se está buscando en los otros sectores. No se le pone un freno a las licencias que tiene otro sector, sino que se está buscando plenamente ahí", consideró.

Sin embargo, el legislador de origen sindical advirtió que “esto no quiere decir que nosotros estemos a favor de la cantidad de licencias sindicales que hay. Lo que queremos poner en el tapete es que hay que discutirlas porque son necesarias, pero tienen que tener un control. No puede ser que un sindicato tenga 70 licencias pagas".

"Entonces proponemos que discutamos en paritarias cuántas son las licencias sindicales que se necesitan; cuántas personas tiene la comisión directiva; cuántos delegados regionales hay y qué canales tienen distribuidos en la provincia. Quizás estamos hablando de 20 y en algunos casos tienen casi 90 licencias sindicales”, sentenció.

El proyecto aún debe ser promulgado por el Ejecutivo, aunque Fita es consciente de que podría ser vetado. “Es lo más probable. Solo queremos traer un poco de claridad, no como dijo Jerónimo García (Chubut Somos Todos) de que nosotros nos queríamos entrometer en contra de la Ley. Lo que queremos es que haya un ente que regule la cantidad, pero tampoco por ser autoritario se diga no lo damos y listo porque son derechos adquiridos hace mucho tiempo".



