Regionales - 03 abril 2017 Con una máquina lograron rescatar a mujeres y niños

Matías Ekart y Marcos Barrientos, dos jóvenes de Standart Norte, no dudaron en medio del diluvio del miércoles en subirse a una máquina vial que estaba estacionada en la zona de Quintas de Kilómetro 11 y rescataron de la crecida del desagüe a tres mujeres y nueve niños. Los sacaron colgando en una retroexcavadora. Las vecinas del Código 2404 ayer reconocieron la acción de los jóvenes en medio de la desesperación.

"Dejé todo a merced del agua", cuenta a El Patagónico Rodrigo Olivera, uno de los habitantes del Código 2404 de Standart Norte, sector ubicado entre el desagüe que recorre la Zona de Quintas de Kilómetro 11m que bordea el Regimiento y la cantera de Kilómetro 8.

El rescate ocurrió el miércoles a las 17:30 cuando el desagüe que desemboca en Restinga Alí comenzó a engrosar su caudal, ensanchándose y desbordándose.

Su esposa Margarita Loncomilla y sus tres hijos fueron rescatados en medio del diluvio por una retroexcavadora que había quedado estacionada en el lugar y que manipularon dos jóvenes del barrio sin dudarlo.

Margarita destacó ayer ante este diario a los dos héroes: Matías Ekart y Marcos Barrientos. "Era mucha la desesperación y ellos manotearon una máquina y sin dudarlo ayudaron a todas las mujeres con sus hijos" contó la vecina que ayer llevaba una remera del sindicato petrolero.

Olivera y Loncomilla se autoevacuaron en la casa de un familiar en Kilómetro 8. Hacía diez días que se habían mudado al lugar donde los rescataron. Ayer recibieron leña para volver a su casa, y calentarse en medio de la limpieza del lodo.

"A mi señora también la alcanzó a rescatar la máquina", reconoció Rodrigo Rojas, un policía que vive en la cuadra.

Paula, la esposa de Rojas, fue la primera en ser trasladada por la retroexcavadora que había sido tomada por los jóvenes del barrio para ayudar a las vecinas a salir del barro. La mujer fue rescatada con sus hijos de 6 y 9 años.

"Yo salí con el bebé de dos años, la nena de 10 y el varoncito de 5", contó a este diario Margarita, con las botas metidas en medio del barro.

Su vecina Mirta Reyes, fue rescatada también por los maquinistas, junto a sus pequeños hijos de tres, seis y nueve años.

"Fueron cinco minutos", grafican las mujeres. Fue el tiempo que el agua les dio para salir corriendo con lo puesto. No había tiempo para más.



"ÍBAMOS AGARRADOS COMO MONOS"



"Primero se reventó el de atrás (desagüe) y el de allá arriba. Tenía el agua hasta la cintura" contó Mirta. "Era agarrar los nenes y salir. El agua nos quería llevar", revive. "Íbamos agarrados como monos, los nenes en la cabina. La retro era de la Municipalidad me parece", señaló Mirta sobre la hazaña de sus vecinos.

"Yo adentro perdí todo. No podíamos entrar, si el barro nos llegaba a las rodillas. Perdí los dos autos", graficó la mujer que se autoevacuó en una casa de Restinga Alí.

La mayoría de las familias del sector no quieren evacuarse por completo, prefieren permanecer en medio del barro y la humedad, es que temen por los robos y saqueos de lo poco que les queda.

Son cinco las familias que en el lugar perdieron todo a causa de la crecida del desagüe que también complicó el ingreso al Loteo San Jorge y que destruyó la cantera de Kilómetro 8. El mayor daño del desagüe fue la destrucción por completo del puente de la ruta 1 que une Don Bosco con Caleta Córdova, que mantiene aislados a los vecinos desde cuatro días.

Al socavar el terreno, el agua del desagüe destruyó todo a su paso. Dejó a una casa del plan de viviendas del IPV prácticamente en el aire y tiró las palmas de alumbrado de la calle. Los que decidieron evacuar fueron víctimas de saqueos.



