Concejal de Perito Moreno critica lo poco que dejan las mineras

Caleta Olivia (agencia)Pessolano y Pablo Lombroni (de Gobernador Gregores), son los únicos concejales del Frente de Izquierda–Partido Obrero en esta provincia y ambos visitaron ayer Caleta Olivia para reunirse con dirigentes partidarios, pero el segundo de los nombrados no arribó a tiempo para asistir a la conferencia de prensa que se había acordado para las 11.En principio, acompañado por Omar Latini -referente local de esa fuerza política-, Pessolano calificó como positivo el primer año de actividad legislativa teniendo en cuenta que "es una nueva experiencia política porque es la primera vez que el PO tiene representación legislativa en dos municipios"."De todos modos –puntualizó-, esto no es una casualidad sino consecuencia de un trabajo hormiga de todo el partido apoyando el recamo de la clase popular que se aburrió de la estructura del partido gobernante"."Además –acotó-, en mi ciudad fui el candidato más votado, pero podríamos haber sido dos si no existiera la perversa ley de Lemas y desde mi bloque se trabaja de manera abierta hacia toda la comunidad de manera constructiva, teniendo siempre presente que un Concejo Deliberante no se transforme en una mera escribanía".MEGA MINERIAEn otro orden, se la preguntó su postura en torno al rol de las compañías mineras, teniendo en cuenta que la que opera en Gobernador Gregores, Minera Triton, ya anunció un programa de repliegue y dejó pocos beneficios para esa ciudad, en tanto en Perito Moreno el intendente Mauro Casarini (PJ) viene exigiendo a Cerro Negro obras de infraestructura.Al respecto, Pessolano indicó que hace diez años un grupo vecinos autoconvocados (del cual él formaba parte) había advertido que el desarrollo del noroeste santacruceño no podía limitarse solamente "a una actividad cortoplacista como es la mega minería".En ese sentido, resaltó que el tiempo le dio la razón porque los gobiernos nacionales y provinciales de turno "prácticamente le han exigido muy poco e incluso hasta algunos funcionarios parecieron convertirse en lobbistas de las compañías"."Es por ello que las mismas gozan de un caldo de cultivo especial para operar a su antojo y con pocos requerimientos", a tal punto que en muchos casos solo aportan "algún juego de camisetas para deportistas o becas para estudiantes que son circunstanciales porque se anularán cuando se vayan de cada zona", como lo que sucederá en Gobernador Gregores, referenció.ALGO PRODUCTIVORespondiendo a otra consulta, sostuvo que "como Partido Obrero nosotros tenemos una responsabilidad menor, pero estamos permanentemente solicitando que dejen en cada localidad algo productivo".Al mismo tiempo citó que "hemos visto que inicialmente generan fuentes de trabajo en su etapa inicial cuando se requiere la ejecución de obras civiles y se produce la llegada de obreros y sus familias"."Sin embargo al iniciarse la explotación de un yacimiento, los trabajadores de la construcción son despedidos. Muchos retornan a sus provincias de origen, pero otros se quedan y deambulan buscando empleo en alguna otra empresa o en reparticiones públicas".