Concejales aprobaron el convenio para licitar cuadras de pavimento afectadas por el temporal

Luego de que el viernes el Ministerio del Interior de la Nación enviara el convenio definitivo para la repavimentación de 150 cuadras que fueron destruidas por el temporal , ayer el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el acuerdo que autoriza a licitar 12 cuadras para el barrio Juan XXIII, en una primera etapa.

La sesión extraordinaria, convocada por el Ejecutivo, se realizó a la mañana y solo significó un paso protocolar que debía cumplirse por facultad de competencia.

En la ordenanza, además de aprobarse el convenio marco y la licitación de la primera etapa, quedó establecida la facultad del Poder Ejecutivo para instrumentar los convenios particulares de cada tramo preestablecido, ya que se considerarán aprobados para evitar más demoras y no será necesario el paso protocolar por el Concejo Deliberante previo a cada licitación.

El concejal del Frente para la Victoria, Guillermo Almirón, antes de la aprobación del convenio se refirió a la importancia del mismo. "Es un financiamiento estimativo de 200 millones de pesos, que en esta primera etapa son 12 calles en el barrio Juan XXIII. Se adjunta una presentación de no objeción técnica, lo que demuestra que está todo cumplimentado hasta este punto todo lo administrativo. El proyecto incluye repavimentación de unas 150 cuadras de la ciudad y obras complementarias. Además, una parte de ello está complementado con una parte del segundo tramo del endeudamiento provincial que le corresponde a Comodoro: hay 15 millones que están ligados a la repavimentación", detalló.

Desde la banca de la Alianza Cambiemos, Pablo Martínez, en tanto, valoró "la dinámica de reconstrucción que se está llevando adelante. Además destacó que "hubo algo fundamental que fue el poder bajar de 1.600 pesos el metro lineal de asfalto a 1.200 pesos. Eso permitió una mejora en la aplicación de los recursos que representará poder cubrir más metros".





LE RESPONDIERON A ALVAREZ DE CELIS

En ese marco, los concejales Almirón y Gaitán defendieron el trabajo técnico realizado por el municipio para la presentación de los proyectos, en respuesta a las acusaciones que realizó el subsecretario de Planificación Territorial de Nación, Fernando Álvarez de Celis, quien responsabilizó a la Municipalidad de demorar la licitación.

En este sentido, Almirón dijo: "hay que explicar que no se podía llamar a licitación si este trámite (convenio) no estaba cumplimentado y recién lo enviaron la semana pasada. Es importante aclararlo porque si no queda como una deuda del municipio".

En la misma línea, el concejal de Chubut Somos Todos, Ricardo Gaitán señaló: "durante los últimos 15 días lo escuchamos a Fernando Álvarez de Celis planteando supuestos incumplimientos del municipio respecto a los pliegos y nos encontramos con una situación contraria porque el Gobierno nacional envió el convenio de madrugada la semana pasada".

El edil también le recomendó al subsecretario "que no haga política con la desgracia de la gente buscando responsabilidades, y que se ocupe de agilizar las obras". Además, destacó que el municipio y la provincia en el área de Obras Públicas están trabajando en forma mancomunada", y pidió "que el Gobierno nacional sea coherente con esa línea".