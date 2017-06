El Patagónico | Regionales - 21 junio 2017 Concejales de Sarmiento exigen que Coopsar dé marcha atrás con el tarifazo Tras el aumento del 35,7% que aplicó la Cooperativa de Sarmiento sobre el servicio de energía eléctrica, desconociendo el incremento autorizado por el Concejo Deliberante de esa ciudad, los ediles que se opusieron al aumento rechazaron el accionar de la entidad prestadora del servicio y exigieron que se aplique el 30% aprobado.

"Yo sabía que lo iban a facturar con el 35,75% y que iban a hacer unos tres tramos desconociendo al Concejo; entonces me anticipé y entré a pelearla. Ahora dicen que estamos peleando por un 5,75, pero si no hacemos algo esta gente va a colocar otros tres tramos porque ya nos han desconocido con un aumento que le dimos", advirtió el concejal Rubén Camarda, al referirse al aumento ilegal que aplicó Coopsar sobre la última facturación de la energía eléctrica en Sarmiento.

El concejal que votó en contra del aumento, junto a las ediles Fernanda Acebes y Nathalia Rúa, todos del bloque del Partido Justicialista, no ocultó su malestar por la irregularidad que cometió la entidad prestadora del servicio, luego de que aplicara un aumento del 35,75% cuando se aprobó un incremento del 30%.

En ese marco, confirmó que ya emitió un pedido de informes a la Municipalidad para que dé a conocer las gestiones que se realizaron ante la cooperativa tras detectar esta irregularidad y si hubo un acuerdo o no. Y también que emitió una nota al síndico de la entidad, Juan Maidana, para que brinde las explicaciones necesarias sobre el aumento. “Yo lo hago responsable. El síndico tendría que haber presentado una denuncia contra el Concejo directivo de Coopsar. El sabe legalmente cuáles son sus facultades", sentenció Camarda, asegurando que la cooperativa cometió una falta grave que incluso le podría costar el convenio si el municipio quisiera.



UNA DECISION LAMENTABLE



La concejal Acebes también se refirió ayer a la irregularidad que cometió Coopsar. “Ahora está en manos del Ejecutivo; nosotros ya no tenemos nada más que hacer. Le dimos la ordenanza, le dimos la herramienta para que ellos tengan para aumentar y afrontar el costo que ellos dicen tener y aumentaron lo que quisieron”, cuestionó.

La edil calificó el aumento como “ilegal” y aseguró que “el diálogo es complicado” con la entidad. “Pasaron por encima del Concejo. Antes de que aprobáramos el aumento ellos ya habían largado una nota a la calle diciendo que iban a aumentar un 35,7 en un primer tramo porque ellos van por un 140%. Es lamentable; las cosas no están claras”, señaló.

De esta forma, Acebes se sumó a las críticas que antes había formulado la concejal Nathalia Rúa, quien en diálogo con El Patagónico confirmó el aumento y lo calificó como “indebido e ilegal".

Se espera que esta semana haya novedades respecto a cómo Coopsar efectuará la próxima facturación de los servicios públicos que presta. Sin embargo, según trascendió, la entidad daría marcha atrás con su decisión y el mes siguiente emitiría una nota de crédito para los usuarios que fueron afectados. Aunque esto aún debe ser ratificado.





