El Patagónico | Regionales | CONCEJO DELIBERANTE - 11 mayo 2017 Concejo: en la próxima sesión se aprobará el reclamo por el precio de la garrafa de gas El Concejo Deliberante insistió ayer en el cumplimiento del precio nacional de la garrafa de gas, que es de 135 pesos para la de 10 kilos, pero que en Comodoro Rivadavia se vende a 170 pesos. La situación se analizó ayer entre ediles, el ministro provincial de Hidrocarburos Sergio Bohe, y representantes de Defensa del Consumidor y Defensoría del Pueblo. En la próxima sesión, se emitirá un proyecto de expresión de deseos para insistir con una solución para los consumidores.

Los concejales de la comisión 5 se reunieron ayer al mediodía con el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Sergio Bohe, y representantes de Defensa del Consumidor y Del Pueblo, para avanzar en una solución respecto al incumplimiento por parte de Surgas del precio de la garrafa de gas envasado fijado por la Secretaría de Energía de la Nación.

En la reunión participaron los concejales Sirley García, Mario Soto, Maximiliano Sampaoli, Nicolás Caridi, Guillermo Almirón (FpV) y Ricardo Gaitán (ChST); el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Sergio Bohe; el titular de la oficina de Defensa del Consumidor, Roberto Arias, y el director general Hugo Salgado; y la Defensora del Pueblo, María Cristina Sotomayor.

"Estuvimos en reunión con presencia de estos tres organismos planteando cuál podría ser la solución a estas actuaciones que vienen hace más de un año", expresó la concejal y presidenta de la comisión nº5 (Defensa de los consumidores y usuarios), Sirley García, en referencia al incumplimiento por parte de Surgas del precio fijado para la garrafa de 10 kilos a nivel nacional.

El valor estipulado por la Secretaría de Energía de la Nación es de 122 pesos más IVA, en total son 135 pesos para la garrafa de 10 kilos. Hay un acta donde se constata que el valor de venta al consumidor final desde Surgas es hoy de 170 pesos. "Lo que necesita el ciudadano es saber con certeza el valor que va a pagar a la hora de comprar porque la empresa que tiene la concesión continua incumpliendo la normativa", señaló García.

Como resultado del encuentro, surgió que "la autoridad de aplicación es la Secretaría de Minería y Energía de Nación, pero la regulación y control de precios de manera local corre por cuenta de la oficina de Defensa al Consumidor, por lo cual nosotros como concejales haremos una expresión de deseos en ese sentido y además insistiremos en que se pueda finalmente respetar el valor que está en la tabla", advirtió la edil.

"La idea que queremos concretar es que sur gas cumpla con esta resolución que está claramente estipulada, si esto no se puede cumplir entonces, es mucho más difícil controlar el valor de reventa", continuó.

Por otro lado, además de comprometer a los referentes de la oficina de Defensa del Consumidor a intervenir en la situación, la Defensora del pueblo, María Cristina Sotomayor, se llevó el compromiso de elaborar y trabajar en el tema "acatando una postura ya que es una cuestión que abarca no solamente a Comodoro Rivadavia sino a toda la provincia y ellos como organismo provincial lo pueden hacer", explicó García.

Y sentenció: "los esfuerzos aunados que se vieron hoy y esta intención de llevar una solución al bolsillo de las familias que no tienen red de gas, tenga consecuencias lo antes posible".

Fuente: