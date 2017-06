El Patagónico | Regionales | REGIONALES - 19 junio 2017 Conde pide que Provincia avance en el régimen federal de contratación El presidente del bloque de Cambiemos presentó un proyecto de ley para que Chubut se adhiera a la Ley Nacional 27.328, de Régimen de contratación público-privada y pidió que se conforme una comisión de seguimiento para el control y aplicación de los contratos que se celebren a nivel provincial.

El presidente del bloque de diputados provinciales de Cambiemos, Eduardo Conde, presentó en la última sesión de la Legislatura un proyecto por el que solicitó que Chubut adhiera a la ley nacional, 27.328, que establece un Régimen de contratación público-privada.

Por el mismo proyecto, el comodorense solicitó la creación, en la Legislatura, de una Comisión de Seguimiento para el control del alcance y aplicación de los Contratos de Participación Pública-Privada celebrados a nivel provincial. La Comisión debe estar integrada por siete diputados provinciales, "respetando la proporcionalidad de las fuerzas políticas que la componen; y tendrá las facultades establecidas en el capítulo IX de la Ley Nacional N° 27.328", apuntó Conde.

En sus fundamentos, el legislador provincial expresó: "el Congreso de la Nación aprobó recientemente la ley 27.328, estableciendo un Régimen de Contratación Público- Privada. Este tipo de contratación consiste en un contrato a largo plazo entre una entidad privada y un gobierno, para proporcionar un bien o servicio público, en el que la parte privada asume un riesgo significativo y una posible responsabilidad de gestión, y al mismo tiempo la remuneración está vinculada al desempeño", agregó.

Conde recordó: "la Argentina no solamente necesita el aporte del Estado para resolver el hecho de que uno de cada tres argentinos no tiene agua potable o que el 33% no tiene cloacas. Además, es necesario reconstruir las rutas del país y también unos 10 mil kilómetros de vías, pero muchas veces el aporte estatal no alcanza para todo eso".

Por ese motivo, "muchos países –incluida la Argentina- han recurrido a este instrumento de participación público-privada. La ley es un incentivo para que los proyectos que requerirían mucho tiempo para concretarse dadas las limitaciones de financiamiento del estado puedan adelantarse a través del financiamiento privado", sostuvo.



EL ROL DE LOS PRIVADOS



Este esquema de asociación "permite que quienes tienen las mejores capacidades técnicas lleven las obras adelante, que los procesos de adjudicación y control se realicen con transparencia y que los proyectos sean concretados de acuerdo a los plazos previstos. El privado asume parte sustancial del riesgo de construcción y obtención de financiamiento", argumentó.

El diputado provincial aseguró: "una de las claves para la creación de empleo en la Argentina y, por ende, para el desarrollo económico del país, es que se materialice la inversión en infraestructura, y los contratos de participación público-privada, son una herramienta eficaz para lograrlo".

Remarcó: "la selección del contratista se hará mediante el procedimiento de licitación o concurso público, nacional o internacional. Los pliegos licitatorios deberán poseer criterios que determinen ventajas comparativas a favor de las empresas nacionales sobre las extranjeras y sobre aquellas a favor de las MIPyMEs, salvo que la unidad de participación público-privada que se crea por esta ley justifique la conveniencia o necesidad de su exclusión en las condiciones y necesidades particulares del proyecto".



CONTROL



En los fundamentos, el diputado añadió: "las funciones de regulación y de poder de policía del Estado son indelegables. El cumplimiento de los contratos que se celebren en los términos de este régimen estará sujeto al control de la contratante, que tendrá amplias facultades de inspección y control".

Termina expresando el presidente del Bloque Cambiemos: "el proyecto invita a las Provincias a adherir al régimen, y consideramos que es una herramienta muy importante para incorporar en nuestra Provincia, que también planea recuperar los años perdidos por falta de inversión, planteando un ambicioso programa de infraestructura en conjunto con el Gobierno nacional".



